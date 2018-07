Historiker: DR risikerer ballade, hvis de ikke laver deres hjemmearbejde om Sønderjyllands historie ualmindeligt godt I denne uge præsenterede DR planen om en ny søndagsserie, ’Grænseland’, der i 2020 vil fortælle om genforeningen af Danmark og Sønderjylland i fire afsnit. Tidligere har serier som ’1864’ og ’Historien om Danmark’ affødt stor debat om DR’s fremstilling af danmarkshistorien – og det sønderjyske spørgsmål er langtfra ukontroversielt.

Foto: Henrik Løfqvist

Rasmus Glenthøj, historiker, lektor, SDU

»DR risikerer ballade, hvis ikke de laver deres hjemmearbejde ualmindelig godt. Vi har her at gøre med et af de allermest komplekse spørgsmål – muligvis det mest komplekse – i danmarkshistorien. Nuancerne har det med at ryge i de store dramatiseringer«.

»Vi fik en meget firkantet opfattelse af historien af 1864 i tv-serien ’1864’, ligesom man overså den åbenlyse risiko for politisk konflikt i de to sidste afsnit af ’Historien om Danmark’, der ellers lykkedes langt hen ad vejen. Ligesom i de to serier, har vi her at gøre med et emne, hvor højre- og venstrefløjen simpelthen forstår historien forskelligt. På den ene stod de nationalliberale, der sagde, at det overhovedet ikke var Danmarks skyld, at vi mistede Sønderjylland: Sverige, Norge og stormagterne havde svigtet os, og det var alt sammen de onde tyskeres skyld. Den anden fortælling, som senere blev centrum-venstres, betragtede de nationalliberale som tågehorn, der kastede landet ud i krig. Sandheden er et sted i midten, og det bliver DR’s opgave at balancere«.

»En af de ting, DR absolut ikke må glemme, er det regionale perspektiv. Folk stod over for et valg: Vil du være tysk eller dansk? Men i udgangspunktet følte de fleste af slesvigerne sig som slesvigere, og det er ofte blevet overset«.

Foto: Mogens Flindt

Christina Rosendahl, filminstruktør

»Balladen er et adelsmærke, og den store kvalitet ved formater som dette er jo netop, at de kommer til at fylde så meget: At der kommer angreb, forsvar og diskussion, alt imens vi bliver klogere på det historiske materiale. Jeg håber virkelig, at DR har modet til at sige, at de har en kunstnerisk intention og fortæller historien fra et nutidigt perspektiv«.

»Kunsten har ret og pligt til at fortolke kilderne og vælge fra og til. Ellers bliver det total irrelevant. Når man arbejder med dramatiseringer og rekonstruktioner af faktiske begivenheder, vil der komme kritik. Historikerne forveksler tit den her type værker med et sted, hvor man kan udbrede folks kendskab til kilder, perspektiver og analyser. Men dramaet og kunsten er forpligtet på afsenderens intention. Og det skal vi bare være åbne om«.

»Da jeg lavede ’Idealisten’ (spillefilm om journalisten Poul Brink og Thulebasen fra 2015, red.), blev jeg selv angrebet. Den film var fuldstændig gennemresearchet, men det betyder jo ikke, at jeg er tro mod alle kilder, for jeg dannede jo min egen mening om, hvad der skulle fortælles. Der kunne laves 150 forskellige film om Thule-sagen, men der må jeg som instruktør lægge et snit og være ligeglad med, hvad der forventes«.