Hvad sker der, når en brun kvinde inviterer sig selv til barbecue hos nynazister?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Johan Varning Bendtsen om 'Det hvide højre – møde med fjenden' på dr.dk.

Som barn af en afghansk mor og en pakistansk far i 80’ernes Norge blev dokumentarfilm-instruktøren Deeyah Khan konfronteret med skinheads og fremmedhad. Khans far lovede hende dog, at situationen en dag ville ændre sig til det bedre.

Sådan gik det bare ikke, og i både Europa og USA har yderligtgående bevægelser fra alt right-krigere på internettet til voldsforherligende nynazister markeret sig med tiltagende styrke – ikke mindst siden Donald Trumps indtog i Det Hvide Hus.

Det er alt andet lige lettere at smide bacon og flyveblade på moskeer om natten, end det er at fortælle en muslimsk kvinde, hun bør smides ud af landet

På den baggrund satte muslimske Deeyah Khan sig forrige år for at opsøge disse mennesker, der stolt poserer med hagekors og våben, og som for en god dels vedkommende ønsker personer som netop Khan hen, hvor peberet gror.

I Tennessee er hun med til selvforsvarstræning og barbecue hos Amerikas nationalsocialistiske bevægelse, og i North Dakota mødes hun med den heilende tømrer Pete Tefft, der hungrer efter anerkendelse og fællesskab.

Undervejs deltager Deeyah Khan også i den skæbnesvangre demonstration i Charlottesville, Virginia, hvor en ung antiracist bliver kørt ihjel.

De hundredvis af timer i selskab med folk, der drømmer om et hvidt overherredømme, er blevet til en vedkommende dokumentar, hvor både Khan selv og de højreekstremister, hun lærer at kende undervejs, ændrer syn på hinanden.

Ikke mindst fordi, de medvirkende er overraskende åbenhjertige.

Afbalanceret dialogkaffe

I og for sig er ’Det hvide højre – møde med fjenden’ en forudsigelig fortælling om, hvordan fordomme ofte nedbrydes, når mennesker mødes.

Alligevel undgår de 55 minutters dialogkaffe – i hvert fald et stykke henad vejen – at udvikle sig til en klichepræget psykologsession. Og det skyldes hovedsageligt Deeyah Khans aktivistiske brug af sig selv i filmen.

Ved at gå i dialog med personerne, hun møder, sætter Khan (sit eget) ansigt på konsekvenserne af de holdninger og handlinger, nynazisterne hylder.

Det er alt andet lige lettere at smide bacon og flyveblade på moskeer om natten, end det er at fortælle en muslimsk kvinde, hun bør smides ud af landet, som forhenværende Grand Dragon i Ku Klux Klan Ken Parker erfarer.

Parolerne bliver personlige, og tvivlens larmende stilhed, der opstår, når Khan konfronterer nynazisterne med de menneskelige konsekvenser af deres holdninger, er stærkt tv.