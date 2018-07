Reality-tv er et skældsord: Men alle kanaler er fyldt med det - og DR sender mest

Kameraet zoomer ind på ’Paradise Hotel’-deltageren Lenny. Han tøver med at svare. Som seer befinder du dig i en af den slags situationer, hvor du vitterligt ville kunne høre en knappenål falde til jorden.

»Jeg vælger Nadja som min partner«, siger han så.

Fie er i chok. Hun er lige blevet smidt ud af sin bedste ven.

»Jeg tror aldrig, jeg har været så skuffet i mit liv«, siger hun, mens hun kæmper for at bevare sit ’resting bitch face’ og ikke lade tårerne trille.

Et helt andet sted i et helt andet program på DR 1 sidder ’Bonderøven’ Frank Erichsen og overvejer, hvordan naboerne vil reagere, når han hænger den tækkede uglekvist op, som han er i gang med at bygge. Han ved godt, at folk i forvejen synes, at konstruktionen på hans hus er utraditionel.

»Jeg synes, man bliver nødt til at huske på, at det her hus for mig skal repræsentere det gode håndværk, mere end det skal repræsentere en eller anden egnstradition. Det handler om at lavet et hus, det er fedt at bo i. Og fedt for mig at bo i«, siger han overraskende alvorligt.

Så rejser han sig op igen og smiler over hele femøren, som han plejer.

I et helt tredje program ovre på Kanal 4 er Simone også bange for, hvad folk tænker. Særligt når det kommer til hendes virke som ung mor. Derfor køber hun dyrt mærketøj til sin datter.

»Jeg går meget op i Emilys tøj, fordi at jeg vil ikke have, at der er nogen, der kommer og sætter en finger på, at man ikke har nogen indtjening, eller at man ikke har noget arbejde, eller at man ikke har noget sted at bo. For det har vi. Det er det der med, at man ikke vil stemples som en dårlig mor«, siger hun direkte til et kamera, hun selv holder.

Programmerne er vidt forskellige i udtryk og indhold og henvender sig til forskellige målgrupper.

Men de er alle sammen realityprogrammer.

De følger folk tæt i dag-til-dag-situationer, der udspiller sig enten i naturlige omgivelser eller i konstruerede rammer. De er alle intime og personlige, samtidig med at deres følelsesliv – hvor banalt det kan forekomme – siger noget universelt.

Og seerne elsker det tilsyneladende.

Sidste år eksploderede produktionen i hvert fald, da de danske tv-kanaler fik produceret og sendte mere end 270 timers nyt dansk reality-tv. Mere end et nyt program startede hver eneste uge.

Det viser en ny optælling, som Politiken har foretaget.

En optælling, der i øvrigt ikke tager højde for alle genudsendelserne af tidligere års realityproduktioner og den massive mængder reality-tv indkøbt fra udlandet.

DR, og særligt DR 3, har stået for størstedelen af produktionen i 2017 med 84 timer. TV 2 har produceret 54 timer, Kanal 4, 5, 6’eren har produceret 60 timer og Viasat-kanalerne knap 78 timers reality-tv. De skildrer alt fra livet for mænd på barsel til dagligdagen på de danske hospitaler og Linse Kesslers familieliv.

Dermed er der sket en normalisering og en udbredelse af reality-tv.

En normalisering af en udskældt genre, der begyndte at markere sig i slutningen af 1990’erne med programmer som ’Strømer på stenbroen’ og ’Robinson Ekspeditionen’ – begge fra 1998. Op gennem 00’erne og 10’erne begyndte de kommercielle kanaler for alvor at producere reality-tv. Hovedsagelig for at tiltrække de unge seere.

Diskussionerne gik og går højt i offentligheden om, hvorvidt tv-stationerne kan tillade sig at afsløre intime og ubehagelige detaljer om de deltagende for åben skærm, og om, hvorvidt den slags tv-indhold er ønskeligt. Ikke mindst på public service-kanalerne.

Et hav af artikler har også problematiseret de ofte delvis konstruerede og altid medierede rammer, hvori almindelige danskere udlever deres hverdagsproblemer. Artikler med overskrifter som:

’Der er ingen ’reality’ i reality-shows’, ’Dansk reality-tv er blevet forkasteligt og ulækkert’, ’Reality-shows gør os til mobbere’ og ’Når virkeligheden ikke slår til’.

Selv om form og greb fra realitygenren bruges mere end nogensinde, er det stadig kun Viasat, der kalder deres programmer reality. Hos alle de andre hedder det fakta, underholdning eller reportage. Selv om alle sender programmerne med funky titler, store personligheder og sjove interviewkommentarer, vil ingen rigtig have realitystemplet.

Mange reality-programmer fokuserer på nichemiljøer. Intet et for småt, så længe deres følelser kan vække genkendelse. Om det så er et par originale ildsjæle på Fanø, en 17-årig pige, der vil være supermodel eller Patrick, der importerer amerikanske biler. For sorg er sorg, modgang er modgang og kærlighed er kærlighed uanset, hvad der forårsager følelserne. Foto: Kanal 4/Discovery Networks Danmark, DR, TV 2, Janus Nielsen/Discovery Networks Danmark, VIASAT/TV3 og Andreas Haubjerg

Anne Jerslev er professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Hun har skrevet en bog om reality-tv og gør opmærksom på, hvor meget nyproduceret tv der reelt bruger realitygenrens virkemidler.

Hun definerer reality-tv bredt som faktaunderholdningsprogrammer i serieform, hvor almindelige mennesker – eller kendisser – følges tæt i dag-til-dag-situationer, der udspiller sig enten i naturlige omgivelser eller i konstruerede rammer som i programmer med et konkurrence- og udskillelsesforløb.

Reality-tv omfatter intime iscenesættelser af det personlige liv. Der fokuseres på følelser og konfliktfyldte situationer.

Når programmer i optællingen til denne artikel er blevet kategoriseret som reality-tv, omfatter det altså mange forskellige typer programmer.

Men ifølge Anne Jerslev har mange af de store tv-stationer stadig svært ved at anerkende reality som en gyldig genre, til trods for at hun synes, at kvaliteten af reality-tv kan være på højde med traditionelle dokumentarer og reportager. Grænserne er blevet flydende.

»Det interessante ved reality-tv er, at det beskæftiger sig med såkaldt almindelige mennesker. Det er det individuelle portræt af enkelte personers liv. Det handler ikke om samfundet eller sociale klasser. Og det er måske det, som har været underkendt. Programmerne har handlet om det ordinære og det banale og ikke om liv og død«, forklarer Jerslev.

»Men den type, der især er blevet kritiseret og set som dårligt tv, er realitygameshows med ’Paradise Hotel’ som det mest markante«, siger Anne Jerslev.

»Her viser man mennesker, der ikke altid er for kloge. Medierne gør i hvert fald grin med dem, der efter Amalie Szigety nærmest kæmper om at komme med dumme bemærkninger. Og programmet beskæftiger sig med sex og alkohol. Det er et program, der i den grad er iscenesat, men samtidig viser det virkelighedens følelser«, siger hun

Formatet er altså kommet til at overskygge det, programmerne egentlig leverer. Og i forhold til det dårlige ry mener professoren også, at det hænger sammen med, at mange af de oprindelige danske realityprogrammer blev vist på den kommercielle tv-kanal TV3 og ikke på public service-kanalerne.

»I dag er DR dog for eksempel lykkedes med at lave nogle virkelig interessante og vellykkede realitydokumentarer som ’Prinsesserne fra blokken’, der viser realitygenrens styrker«, siger Jerslev.

Kategorier er kreativt hæmmende

DR 3 er også den tv-kanal, der ifølge Politikens optælling har sendt mest nyt reality-tv i 2017.

Kanalchef Irene Strøyer forklarer, at kanalen for alvor har fundet sin berettigelse med personlige fortællinger. En bestemt form for karakterdreven reportage, hun mener er DR 3’s varemærke.

»Vi tror på, at hudløs ærlighed er vejen ind til de unge. Der er realitygrebene gode i mange tilfælde. Det rammer målgruppen, og vi kan stå på det som vores eget. Vi har fundet ud, hvad der virker«, forklarer hun.

I en tid, hvor alle er flashy på Instagram, mener vi, at det er en naturlig fodbølge, at vi vil helt tæt på folk Irene Strøyer, kanalchef, DR 3

Hun ved dog, at mange tror, at realityprogrammer er iscenesat virkelighed.

»Folk betvivler ægtheden. Og det er stik modsat. På DR 3 arbejder vi jo netop med at komme så tæt ind på de medvirkendes reelle liv som muligt. Væk med filtre og det polerede«, siger hun.

Irene Strøyer synes faktisk, det er ærgerligt, at »reality bliver brugt som et skældsord«. For hende er det et formgreb, der har udviklet sig i alle mulige retninger. Alligevel går hun og DR’s presseafdeling meget op i, at man ikke kalder deres programmer for reality-tv.

Hvorfor vil I ikke kalde det reality, og hvorfor bruger I overhovedet de her virkemidler på en offentligt finansieret tv-station, når du siger, at folk betvivler det fra begyndelsen?

»Helt ærligt ville jeg hellere have, at vi bare kaldte alting for programmer i stedet for at skulle kategorisere alting. Specielt når man skal udvikle og forny tv, er det virkelig hæmmende. Det var noget af det første, vi diskuterede, da vi gik i luften med DR 3, og vi blev enige om at droppe alle de der genrebetegnelser. Hvis vi skal lave noget nyskabende, er vi nødt til at kaste det hele op i luften og se, om der kan opstå noget nyt«.

Kanalens succes, mener hun, er et bevis på, at det er blevet legitimt at blande genrer og ikke længere være så fastlåst.

Unge mødre gennem et årti

»Uh, skal vi åbne den her«, spørger Nanna-Johanne sin søn Michlas.

Hun taler om en stor plastikomviklet pakke, der står på fliserne i entreen. Michlas går lidt rundt om pakken. Lægger sig på gulvet. I et klip, Nanna-Johanne selv har optaget, fortæller hun direkte til kameraet, at hun vil give Michlas et kæledyr i fødselsdagsgave.

»Mine kæledyr, de har altid været mine gode venner. Det at have et kæledyr gjorde mig glad, og jeg havde noget at gå op i og en at dele mine hemmeligheder med«.

De samler sammen det fuglebur, der var i plastikken. Stiller det ind på et bord i stuen.

Scenen er fra det seneste afsnit af realitydokumentaren ’De unge mødre’. Et format, der begyndte i 2005 og således har været med igennem 13 års kontant udvikling i tv-branchen.

Programmet blev udviklet af Kaare Sand, der i slutningen af 1990’erne blev landskendt som vært på TvDanmarks reportageserie ’48 timer’. Han fulgte alt fra wannabe langturschauffører til hjemløse og kræsne singler. En enkelt gang fløj han sågar om på den anden side af Jorden og fandt to forsvundne danskere, før de 48 timer var ovre.

I 2004 var han vært på reportagen, der ligesom ’48 timer’ fandt forskellige danske nichesamfund og undersøgte dem. Men allerede dengang var tv-formaterne blevet mere serielle, og nogle gange kunne han bruge to, tre eller fire programmer på et enkelt emne.

Et tema, der endte med at få fire, var unge mødres hverdag.

»Vi var heldige at finde dem helt ned til en på 14, og den ældste var 17. Dengang var det mere uforberedt. Vi vidste, hvordan programmerne skulle ende, men ofte tog vi bare ud og boede hos dem. Var der i flere døgn. Så så vi ligesom bare, hvad der skete. Det gav virkelig mulighed for at ramme noget ægte«, siger Kaare Sand i dag.

Siden er det blevet til mere end 550 afsnit af ’De unge mødre’.

Det er blevet en krønike om det at være ung mor og det at være nogle helt bestemte unge mødre. En dokumentarserie, hvor man har kunnet følge med i nogle piger og kvinders liv. Men det er også blevet et visuelt bevis på, hvordan en genre har udviklet sig.

Har måden, man laver programmerne på, ændret sig med årene?

»I dag planlægger vi alt nøje. Og så sover tilrettelæggerne på hotel«.

Hvorfor planlægger I mere, hvis det var friheden, der skabte de ægte øjeblikke?

»Deltagerne er anderledes bevidste om deres medvirken. Og det er mange af de folk omkring de unge mødre, som vi gerne vil tale med, også. Før i tiden var sygehuse, kommunale instanser og alt det der langt mere åbne for en seriøs dialog. Efter et par sæsoner begyndte kommunerne at sige nej fra begyndelsen: Det der program ’De unge mødre’? Ej, det er noget, der kører på TvDanmark. Det skal vi ikke være med i. Det er for farligt, eller det er ikke et lødigt program, sagde de. Det var virkelig nogle mærkelige argumenter, der pludselig dukkede op. Det krævede, at vi begyndte at planlægge tingene mere«.

Men det er ikke kun produktionsforholdene, der er ændret. Det allerførste program, Kaare Sand lavede om unge mødre, var faktisk til DR 2. Det varede en halv time. Uden afbrydelse. De første år på TvDanmark 2 var der en enkelt reklamepause. På Kanal 4 er der i dag tre reklamepauser i løbet af 42 minutter.

Store karakterer er blevet altafgørende for de reality-serier der kører over mange år. Linse Kessler er præmieeksemplet, og mange andre kanaler prøver at finde nogen lignende. Om det så er sønnesønner af en folkekær eventyrer, eller en bonderøv, der insisterer på at lave alting selv som i gamle dage. Foto: Kanal 4/Discovery Networks Danmark, DR, TV 2, Janus Nielsen/Discovery Networks Danmark, VIASAT/TV3 og Andreas Haubjerg

»Det vil sige, at det skal gå meget stærkt. Du skal lave start og slut og logo og en teaser inden reklamepausen i hver blok. Så du er nødt til at konstruere det på en anden måde. Og ærligt: Til tider er det måske gået lidt for stærkt, så man ikke altid har fået følelsen af det ægte i situationerne«, siger Kaare Sand.

Han synes, reklamepauserne er skideirriterende.

Har programmet så stadig den samme ægthedsværdi som i starten?

»Ja, det synes jeg bestemt. For det at blive ung mor er stadig ikke normalt. Det forekommer ofte i kommuner, hvor folk har nogle andre kerneværdier end dem, der bor i de helt store byer. Derfor er programmerne stadig vigtige. De repræsenterer de dele af Danmark. Du ser en pige fra Løgstør eller Nordjylland eller dem fra Falster. Dem ser du altså ikke så mange andre steder. Og nu prøver vi faktisk igen at lave længere scener, så man kan mærke personerne«.

Kaare Sand understreger, at det virkelig er ægte, hvad ’De unge mødre’ viser.

»Vi planlægger en masse, ja, men når vi først er der, instruerer vi ikke folk. Så sker tingene bare. De agerer oprigtigt. Derfor vil jeg stadig kalde ’De unge mødre’ for mere klassisk reportage. Folk på redaktionen, der laver ’De unge mødre’, bliver i hvert fald sure, hvis du kalder det reality«, siger han.

Billigt tv

Professor Anne Jerslev er dog ikke i tvivl om, at ’De unge mødre’ er reality-tv.

»Jeg kalder ’De unge mødre’ en realitydokumentar. Det handler ikke om at researche store mængder viden frem, før man tager ud og optager. Interviewene bygger ikke på traditionelle journalistiske principper om relevans på samme måde som anden journalistik. Det, der særligt kendetegner realitydokumentarer, er, at de ligesom den mere rene reality fokuserer på det personlige og det intime. Det handler ikke om klimaforandringer eller et indblik i, hvad folk generelt tænker om ting, eller hvordan de oplever begivenheder. Reality-tv giver seeren indblik i følelser, der er knyttet til det intime«, forklarer hun.

Men hvorfor er realityggrebene blevet så populære, hvis man traditionelt har set lidt ned på genren i bred forstand?

Jerslev ser to årsager.

»Det begynder i USA i et forsøg på at lave billigere tv«, forklarer hun.

I en medievirkelighed med flere kanaler og færre seere til hver enkelt kanal har der ifølge Jerslev været økonomiske overvejelser bag reality som koncept.

»En realitydokumentar er ofte billigere at producere, fordi der ikke skal bruges lige så mange timer på research og optages lige så meget råmateriale, man efterfølgende skal klippe sammen«.

Derudover bruger man almindelige mennesker, der i modsætning til skuespillere ikke koster noget. Og arbejdstiderne er heller ikke lige så strikse.

Men så er der også det faktum, at reality-tv ofte giver adgang til steder, miljøer og personer, som man som seer normalt ikke kan få adgang til, siger professoren.

»Det appellerende er, at vi får indblik i liv, vi ellers ikke ville få indblik i. Deltagerne har det ofte svært og betror sig direkte til kameraet – de betror sig direkte til os. Vi får fornemmelsen af autenticitet og ægte følelser«, forklarer Jerslev.

Hun taler om, at reality-tv konstruerer en følelsesladet stemning.

»Og når jeg siger ’konstruerer’, er det, fordi du aldrig ved, om det, man ser, er iscenesat og kun finder sted, fordi et kamera er til stede. Mediering skaber altid en performance. Men reality-tv er rigtig godt til at skabe fornemmelsen af ægte følelser og at være tæt på de medvirkende. Det er det, der skaber værdien i de her programmer«, siger hun.

Autenticitet vs. kendisfaktor

»Goddag og velkommen til«, siger daværende minister Esben Lunde Larsen til Linse Kessler, da hun træder ind på hans kontor. Hun har en skriglyserød T-shirt på, hvor der står ’Muskelbasserne’ på ryggen. Hun skal tale om det, der ligger hende allermest på sinde: dyrevelfærd. Særligt loven om hunderacer, som hun synes er forkastelig. Ministeren har selv inviteret hende. En blitz går af i siden af billedet fra en anden fotograf.

»Du kan kigge lige over til mig«, siger Linse Kessler, da hun kigger ud ad vinduet på Lunde Larsens kontor.

»Ja, jeg kan se til Bryggen«, siger han selvfølgeligt.

Han fortæller om sin arbejdsdag, mens andre kameraer klikker videre i baggrunden.

Scenen er fra 12. sæson af den karakterdrevne realityserie ’Familien fra Bryggen’. Og den viser et af de problemer, der kan opstå, i takt med at serierne kører i længere tid og bliver mere populære. Ifølge Anne Jerslev risikerer man nemlig, at autenticiteten forsvinder en lille smule, når de medvirkende bliver vant til at iscenesætte sig selv.

Dels, fordi de medvirkende har set mere reality-tv forud for deres egen deltagelse og ved, hvordan tingene fungerer. Dels, fordi, der sker en form for professionalisering af de medvirkende, hvis de medvirker i serier over flere år.

»Det karakteristiske ved den moderne mediekultur og særligt moderne reality-tv er, at der meget hurtigt kan ske et skift fra, at deltageren er et ’almindeligt menneske’, til at deltageren bliver celebrity. Celebricering er simpelthen en del af det her realitycirkus«, siger Anne Jerslev.

Flere medvirkende forsøger også at gøre sig bemærket. Ikke for at vinde et program eller få en fast rolle, men for at komme med i det næste program.

»I den forstand er der tale om en professionalisering af realityfaget. Fordelen ved denne professionalisering er, at den gode realitystjerne kan skabe betydning ikke bare i sit eget program, men også i andre medier. Og i og med at nogle af de medvirkende er med i flere programmer, og at der skrives om dem i bladene, har de en baghistorie, som kan gøre seerne interesserede i et program på forhånd. På sin vis er det den samme effekt, som skabes gennem tv-serierne, at man inviteres ind i et univers, får en fornemmelse af genkendelighed og tryghed i deres nærvær«, siger hun.

Kaare Sand, der har lavet mange andre programmer end ’De unge mødre’, kan sagtens genkende den professionalisering, som Jerslev taler om.

Han så det særligt i programmet ’Singleliv’, hvor medvirkende som Sydney Lee og ’Numse-Rasmus’ blev fast inventar i løbet af mere end 200 afsnit.

»Sydney Lee blev meget bevidst til sidst. Det gjorde Rasmus også, men jeg føler alligevel altid, at de var klar til at give sig selv i de situationer, de var i. De var meget til stede. Ellers havde de heller ikke fungeret i så lang tid«, siger han.

Han erkender, at det var svært at undgå en grad af professionalisering i ’Singleliv’, hvor rammen naturligt var mere opstillet, fordi deltagerne skulle date.

»Men med ’De unge mødre’ er nedslagspunkterne i højere grad en del af deres hverdagsliv. Der synes jeg, jeg oplever dem som ægte«, siger Kaare Sand.

Men det er noget, de er meget opmærksomme på. For det skal bevare sin autenticitet. Ellers er det løgn. Fiktion. Og det skal ’De unge mødre’ ikke være.

»I det øjeblik de vil tage en scene om eller begynder at instruere sig selv, er det ikke fedt mere. Det oplever vi en gang imellem. Så starter vi altid med at prøve igen. Få dem ud af deres comfortzone, så de glemmer det igen. Men ellers er det ud. Det går simpelthen ikke«, siger han.

Reality har dræbt reportagen

Men det er svært. For et intimt følelsesliv er ikke lige intenst hele tiden. Nogle perioder i livet er vigtigere og mere alvorlige end andre.

Bliver det aldrig for kedeligt, når man følger folk i så lang tid?

»Nogle dage hænger man bare i sofaen. Men det er jo også en del af deres virkelighed. Det er klart, at så snart et forældrepar skal ind til en hjerteoperation med deres lille barn, ved du, præcis hvad der kommer til at ske. Det bliver på mange måder et formatgreb. Det er et specifikt sted, hvor nogle mennesker er puttet ind, og der er nogle bestemte udfald man kan få. Man kan regne ud, hvornår følelserne kommer, og ved at de medvirkende nemt vil glemme dig og reagere naturligt. Så det bliver aldrig kedeligt, men jeg indrømmer, at man nogle gange konstruere lignende situationer. For det kan faktisk få de medvirkende til at være mere naturlige«, siger Kaare Sand.

For at undgå, at serierne bliver kedelige, har man på DR 3 lagt det klare benspænd for produktionerne, at man skal stoppe serierne, så snart deres originale historie er fortalt. Også selv om det ifølge DR 3’s kanalchef, Irene Strøyer, kan være svært, når seerne har forelsket sig i nogle bestemte mennesker.

»Vi stopper ofte efter 4-6 afsnit. Men vores situation er også en anden. Vi er ikke underlagt samme bånd som de kommercielle kanaler. Derfor er det vigtigt at have public service. Det giver os en frihed til at stoppe historierne, når de ikke kan bære mere. Det er meget privilegeret. For det ville holde hårdt at strække ’Prinsesserne fra blokken’. Så skulle vi gøre, som vi gjorde med Simones, historie. Det var jo et andet program«, siger hun.

Den prioritering har Kaare Sand også lagt mærke til. Sidste gang han var ude på DR til den årlige komsammen, hvor de bestiller nye programmer, sagde de, at den klassiske, mere rå og ufiltrerede reportage er død.

»Det skal være et format, sagde de. Hvis ikke der er det, så glem det. Og vi har måske hos mig ikke været gode nok til at formatere alle vores programmer. Vi laver mere klassisk reportage. Det er det, jeg er opdraget med. Men reality-tv er altså på ingen måde på vej ud«, siger han.

»Tværtimod«.

Irene Strøyer er enig.

»I en tid, hvor alle er flashy på Instagram, mener vi, at det er en naturlig modbølge, at vi vil helt tæt på folk. Helt ind under den facade. Vi vil have ægthed, hvilket reality jo også betyder. Vi bliver nødt til at vise alle små nuancer af det at være menneske«.