Ny serie på DR: Bag et stort talent gemmer der sig en dedikeret familie og en god historie

»Det her betyder alt, jeg vil gi’ alt for, at det lykkes, den her rejse er det vigtigste, der er sket i mit liv!«.

Sådan er vi vant til at høre realitystjerner og talentkonkurrencedeltagere forvride sproget og devaluere værdierne efter puerilt forgodtbefindende, for hvornår betyder noget nogensinde alt? Medmindre man er 12 år? 12 år og lidt derover er, hvad de unge mennesker er i DR’s igangværende serie om fem familier og de ofre, de bringer for deres sportsbegavede børn.

Der skal være fitnesscenter og løbebånd på hotellet. Ligefrem eksistentielle krav er det jo ikke

Intet er så drastisk som at følge en virkelig badass amerikansk mor til en pige, hun pacer frem for at vinde en skønhedskonkurrence i en forstad til en forstad i Kentucky – heller ikke i DR-serien, der er stille og rolig og altså virkelig sådan snusfornuftig.

Så håndboldtalentet Emilies familie dropper i 4. afsnit den sædvanlige ferie i Thailand for i stedet at flyve til Mallorca og holde en ferie, de kan tage tidligere hjem fra for at kunne følge Emilie til VM i Slovakiet. Og ja, der skal være fitnesscenter og løbebånd på hotellet. Ligefrem eksistentielle krav er det jo ikke.

Moren til de 13-årige ishockeytvillinger Wictor og Lucas har taget job i Stockholm for at tjene ekstra, og det er ret bevægende at se de to drenge føle sig vej socialt ind i stockholmerklubben, de træner i, når de er på ferie hos moren.

»Alt i familien handler om Ali og hans drøm om at blive professionel fodboldspiller«, siger Alis søster i introen, ikke uden ærgrelse, men i 4. afsnit optrådte Ali slet ikke. Det gjorde kun tre af de fem.

Nikita og rumænskfødte Tudor er standarddansere, rørende belevne af den gamle skole, som balletdansere eller klassiske musikere. I en gråmeleret dansk hverdag virker de alt for kontrollerede. De bliver kåret til Viborg Talent 2017, er på evigt udmattende jagt efter sponsorater (»Okay, nu har vi så samlet 10.000 ...«), og de møder en lokaljournalist, der vil høre, »hvilke tanker der går gennem hovedet på jer«.

Jeg vil også høre de givetvis smertelige beretninger fra de søskende, der ikke er i færd med at skabe sig en elitesportskarriere – hvad koster det dem? Jeg er nødt til at se de resterende afsnit for at blive klogere, og jeg gætter på, at der gemmer sig gode historier.

At økonomien altid er den største forhindring, det er vilkåret i konkurrencesamfundet.