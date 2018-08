Mester-instruktør: »I Japan tror folk stadig, at en retssal er et sted, hvor retfærdigheden rent faktisk bliver udmøntet og sker fyldest« Den japanske mester-instruktør Kore-Eda laver normalt film om familier, men denne gang er retten sat til et mord. Som dog også viser sig at handle om noget med familier.

FOR ABONNENTER Da jeg sætter mig til rette for at interviewe den japanske instruktør Hirozaku Kore-Eda, har jeg ingen anelse om, hvor akavet timingen vil vise sig at blive. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind