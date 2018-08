Japansk filosofisk drama stiller skarpt på retssystemet. For hvem afgør egentlig, hvem der bliver dømt? Advokaten Shigemori skal forsvare manden Misumi, der er anklaget for mord, i Hirokazu Kore-edas retssalsdrama ’Det tredje mord’.

FOR ABONNENTER

For den beskikkede forsvarer Shigemori er det op ad bakke fra begyndelsen: Hans klient med den årelange straffeattest anklages nu for at have slået sin fhv. arbejdsgiver ned et øde sted, taget hans penge, overhældt ham med benzin og futtet ham af. Og klienten, Misumi, har tilstået over for politiet! Vi andre har også set det, den lyssky gerning udgør filmens indledningssekvens. Men netop lyssky: Nærbillederne af misdæderens ansigt i mørke og flammeskær gengiver jo ikke hele situationen. Var den beskedne berigelse og hævn over at være blevet fyret virkelig de eneste formål? Var der flere til stede i mørket? Efterhånden får Shigemori mistanke om en helt anden historie.