Uden Lise Baastrup ville 'Løbeklubben' på TV 2 Play være lige så interessant som en tom pose kanelgifler

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om 'Løbeklubben' på TV 2 Play.

Det er længe siden, Gustav Winckler sang om sit kondital og i den forbindelse fraserede følgende lyriske perle: »Så jeg spæner hver morgen og træner. For du fortjener en med lidt kondi«. Siden er motionsløb blevet en regulær hverdagsforeteelse for en meget stor del af befolkningen og heldigvis for det. Så selvfølgelig måtte der på et tidspunkt komme en satirisk, skæv og sjov komedieserie med udgangspunkt i løb.

’Løbeklubben’ handler om den til at begynde med lidet løbende kvinde Henry, der føler sig presset til at gå i gang med at løbetræne, fordi kollegerne på hendes arbejdsplads – en småtrendy boligudstyrsbiks – skal deltage i DHL-stafetten, en kendt og elsket begivenhed, hvor man kombinerer teambuilding, motion og indtagelse af fadøl og grillede pølser på bedste danske facon.

Så hun opsøger den lokale løbeudstyrsforretning, som lægger ud med at flå hende for en mindre formue. Thi løb kræver udstyr. Og det er ikke bare nok med et par kulørte sko med selvlysende snørebånd. Man skal også have de rette bukser, den rette trøje, det rette undertøj, løbeur, hårbånd, drikkeflasker og alskens andet. Her rammer den milde satire fint plet med en scene, hvor ekspedienten spørger Henry, om hun ikke også skal have en løbe-bh, og da hun mener, at sådan en kan hun fint klare sig uden, fremturer han ved at insistere på i det mindste at sælge hende nipple cream, som hun skal smøre på sine brystvorter.

Den gode Henry melder sig så ind i en løbeklub, hvor en håndfuld entusiastiske individer med forskellige bevæggrunde til at løbe ugentlig spæner Fælledparken tynd under ledelse af en særdeles kyndig og myndig træner, der har svar på det meste og planer for resten. Han spilles af David Owe, og hans kæreste ageres af Stephania Potalivo, mens Jens Jørn Spottag har rollen som en midaldrende enspænder, der gerne bare vil løbe langt, og det mere end antydes, at han løber fra noget – iler for at glemme.

Men disse gode folk er statister. For det er Lise Baastrups serie – uden hende ville den falde til jorden som en skamskudt skade og være lige så interessant som en tom pose kanelgifler.

Hun er aldeles bedårende og ganske enkelt skæg som den luntende Henry, der lidt efter lidt forvandler sig fra skeptiker til løber. Hendes mimik er skøn, og hun forvalter sit kropssprog med stor dygtighed; det havde været meget nemt at give den fuld gas, men det sker ikke.

Desværre er afsnittene ganske korte og hele serien underligt afsnubbet. Man efterlades med en fornemmelse af ikke rigtig at have fået noget.