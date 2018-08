DR's underholdende boligprogram afslører, at din bank er den skjulte gud 'I hus til halsen' viser den skinbarlige virkelighed for danskere i nød med et hus, de ikke kan få solgt.

Det, man kalder reality-genren, er, som ordet siger det, et forsøg på at indfange realiteter næsten uden iscenesættelse. Vise skiver af livet uden smør og sukker.

’I hus til halsen’ må klart siges at tilhøre genren. Her får vi den skinbarlige virkelighed for danskere i nød med et hus, de ikke kan få solgt. Ofte på grund af noget, som har ændret deres liv, såsom død eller skilsmisse. Efter den faste skabelon kommer den karismatiske ejendomsmægler Jesper Nielsen så til hjælp med sin sekundant udi indretning og opsætning, her den lige så charmante designer Søren Vester. Og snart tilkaldes venner og slægt til at give en hånd med, mens Jesper Nielsen sonderer terræn og miljø. Med hussalg og økonomi og så lidt om, hvor vi er i Danmark.

Set i TV I hus til halsen. DR1, tirsdag 21. august kl. 20.00. Kan ses på dr.dk

Dette er en ny og sjette sæson, og alt er ved det gamle. Sorg bliver til glæde vendt. Mere eller mindre, men vi finder da en løsning, får et håb, og tårer holder op med at trille. Det er faktisk godt fjernsyn. Det informerer om tings tilstand på en underholdende, nu og da direkte rørende måde.

En udsendelse med to lag

Men hvad er det så, som reelt bliver vist i denne omgang? Udsendelsen forrige gang og den i forgårs viser, at udsendelsen faktisk har to lag: et synligt og iscenesat og et andet mere skjult, men nok så betydningsfuldt, kanske det mest betydningsfulde.

På 40 minutter ser vi en række handlinger. Her en fraskilt kvinde, hvor børnene var flyttet hjemmefra. Nu sad hun med et hus i Fensmark ved Næstved, som hun i en årrække ikke kunne få solgt til små to millioner kroner. En problematisk pris sat af banken, fordi hun sad i gæld til halsen. Jesper er jo manden, som kommer med en helt anden her og nu-pris, her halvanden million.

Derefter gik man til makronerne for at få huset gjort salgbart til højeste pris. En dramatisk omgang, thi dårligt vejr med regn og blæst gjorde, at huset måtte males to gang. Med hiv og sving blev huset helt flot og godt.

Men trængsler og makeup havde kun hævet prisen med små 100.000 kroner!

Nu kommer vi til lag to, det, der så at sige sker i kulisserne. Ligesom vi på det rigtige teater aldrig ser Ødipus stikke sine øjne ud eller Kong Lears datter blive hængt, havde Jesper uden for scenen gjort mirakler.

Lånene var blevet lagt om til det tålelige, selv et kviklån sat betydeligt ned i fart. Happy ending. Og den gode morale?

I sidste ende kan du male og indrette, så tosset du vil. I denne verden kommer frelsen fra den skjulte gud, din bank.