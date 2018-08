Vi lærer den forskræmte pige inde i divaen over dem alle at kende i ambitiøs Maria Callas-film Maria Callas kunne synge om kærlighed på scenen som få andre i det 20. århundrede, men hun var også den sårede kvinde Maria, der ikke lykkedes i sit private liv. Tom Volf debuterer med dokumentarfilm om operasangerens liv.

At høre og se Maria Callas, der døde i 1977 kun 53 år gammel, er stadig en jordrystende oplevelse. At høre hende synge Bellinis ’Norma’, at høre hende i ’Tosca’, se mørket i hendes ’Lady Macbeth’ og at se hende udvikle sig fra sårbarhedens kyske gudinde til den flammende kærlighedskyndige ’Carmen’ er virkelig noget, der kan få huden på selv en træmand til at synge med.