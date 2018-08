Kan kvinder virkelig både være sjove og fuckable? Gu' ka' de så!

SCENE 1

August 2017, Zulu Comedy Galla: Giv os jeres sjove sæd!

Ind på Operaens store scene træder Ditte Hansen og Louise Mieritz. De er klædt som tjenerinderne i tv-serien ’The Handmaid’s Tale’. I lange røde kåber og med hvide kyser. »Hej, vi er Ditte & Louise’, introducerer Ditte Hansen. Louise Mieritz fortsætter: »Og vi er sjove«.

Blå bog Ditte Hansen Født 1970. Uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1996 og i 1996-98 fastansat på Odense Teater Har spillet teaterroller i stykker som ’Først bli’r man jo født’ og ’Omstigning til Paradis’, har skrevet til og medvirket i Cirkusrevyen samt spillet fast med i DR 1-satireprogrammet ’I hegnet’ Gift med skuespilleren Benjamin Boe Rasmussen

De knap otte minutter på scenen den aften har makkerparret varmet op til i over et år. Ved Zulu-gallaen året før sad de selv i salen og undrede sig over, at der ikke var en eneste kvinde til at underholde på scenen, og de besluttede sig for, at hvis de fik buddet, så skulle de sige ja. Og så skulle de vise dem. Og være så gode, at alle i salen ville indse, at det var en fejl, at de ikke havde inviteret kvinder op på scenen noget før. Presset kunne ikke være større.

Under kysen kigger Louise Mieritz grundigt rundt i salen lige præcis så længe, at der indtræder en pinagtig stemning. »Vi ved godt, at det er en lidt uvant situation for jer med modne kvinder på scenen«, siger hun. Og Ditte Hansen fortsætter: »Og nogle af jer tænker: Hvorfor er de kommet – hvornår går de? Og hvis det er det dér feminisme, så er vi out of here«.

Duoen er ikke kommet for at få salen af mandlige komikere ud af deres komfortzone, forsikrer de fra scenen. Tværtimod. De er kaldt ind for at redde en kuldsejlet branche. De, der var sjove for tredive år siden, er de samme, som er sjove i dag. Frank og Casper, Omar Marzouk og Flemming Jensen, Jan Gintberg, Anders Matthesen. Der kommer ikke nye til, for komikerne vælger at få børn med kønne, men ikke så sjove kvinder, forklarer de kåbeklædte kvinder. Generne bliver udvandet. »Ruben Søltoft«, giver Ditte Hansen som eksempel og peger ned på standupperen, der sidder i salen og griner. Noget betuttet.

De to skuespillere mødtes på Nørrebro Teater i 2017 og fandt straks sammen i humoren. »Dér, hvor man improviserer. og den anden siger: Jaaaaa! Det er sjovt, det dér’, det er jo dér, man tør lidt mere, for så bygger den anden oven på, og det er det, der er magien, kemien«, siger Louise Mieritz (liggende).

De to skuespillere mødtes på Nørrebro Teater i 2017 og fandt straks sammen i humoren. »Dér, hvor man improviserer. og den anden siger: Jaaaaa! Det er sjovt, det dér’, det er jo dér, man tør lidt mere, for så bygger den anden oven på, og det er det, der er magien, kemien«, siger Louise Mieritz (liggende).

»Vi er kommet her i aften, fordi vi gerne vil have ... eller bede om noget sjov sæd. Vi kan være rugemødre for jeres funny bones«. Om lidt vil de lægge sig ud på en briks, forklarer de, og vente med spredte ben, så komikerne i pausen kan komme forbi med deres funny boners og lægge en klat.

»Nu sidder nogle af jer sikkert og tænker: »Jeg vil hellere føde en abe ud gennem røvhullet end knalde nogen af de to«. Og det hører vi tit. Og det forstår vi godt. Men der skal man huske, at det er for en større sag«, understreger Ditte Hansen. For at ægge komikerne har de en overraskelse. De smider kåberne, og til fræk rap og iklædt glimmerhotpants og pink bh’er giver de los med sexet dans, rider på hinanden på scenen, simulerer blowjobs med porrer og giver lapdances til Frederik Cilius og Mick Øgendahl, mens publikum klapper i takt. Flertallet skraldgriner og pifter, nogle ser vantro ud, andre sveder og er ubehageligt til mode.

I dag sidder de på hver sin kontorstol, side om side ved et skrivebord, og mindes scenen med fryd. Der er gået et år, siden de stod på scenen i deres røde kåber. De er tjekket ind på deres hjørnekontor en tidlig formiddag i Kødbyen i København, klar til at fortælle om deres fælles karriere og kommende spillefilm. Og deres mission.

»De var sådan: ’Aargh!’, selv om vi havde rimelig meget tøj på. En slags tækkelig bikini«, husker Ditte Hansen.

»Det er, fordi vi ikke er slanke. Og vi er gamle«, tilføjer Louise Mieritz.

»De havde væmmelsesansigter på. Det gjorde ondt i øjnene«.

Ellers var responsen rigtig god, husker Louise Mieritz.

»Men der var en sød, sød kollega, der sagde: »Hvor var det modigt«. Og så blev jeg helt, helt træt«.

»Nå, du mener modig, ligesom Martin Brygmann stod splitternøgen i samme show for tre år siden?«, spørger Ditte Hansen ironisk.

Blå bog Louise Mieritz Født 1971. Uddannet fra Statens Teaterskole i 1994 Var med til at stifte kvinde-satire-gruppen Emmas Dilemma Har spillet med i en række teaterstykker- og musicalopsætninger som ’Matador’, ’Gasolin’ og ’Den eneste ene’ og tv-dramaserier såsom ’Nikolaj og Julie’ samt i film som Lars von Triers ’Idioterne’. Gift med filmfotografen Manuel Claro

»Man er modig, når man bare er sjov på samme niveau som drengene. Fordi der er ’kvinde-’ foran. Det er positivt ment, men igen: Det betyder, at der er noget at miste. Og hvad er det, vi kan miste? Er det fuckability? Det var derfor, jeg blev en lille smule rasende«.

Makkerparret er et fænomen. I ti år har de arbejdet sammen, brugt sig selv og deres egne navne, når de i tv-serien ’Ditte & Louise’ har trukket bukserne af en branche, hvor der ikke er tillid til, at kvinder kan være lige så sjove som mænd. I deres komik har de fortalt historien om, hvordan det er at være kvindelige skuespillere over 40, der må tigge sig til jobs og ikke rigtig kan slå igennem, fordi deres sexappeal er falmet. De har gjort det med bar røv, al tænkelig kiksethed og uforfængelighed, så seerne har måttet tage puderne op foran ansigtet af bar pinlighed eller fået sved på panden af grin. DR fik nok. Det gjorde deres fans ikke. Og nu er de klar til igen at rive gulvtæppet væk under kønsfordommene med en film om antiheltinderne.

SCENE 2

November 2007, Nørrebro Teater: Mødtes i en sexscene

Louise Mieritz står bag en skærm på scenen. Sammen med syv andre kvinder medvirker hun i stykket ’Kvindernes hævn’. Hun hedder Transperance og tager fusen på sin elsker ved at klæde sig ud som dominatrix og dukker frem med ridepisk og nye, ekstra store bryster blottet. Ditte Hansen spiller rollen som hendes mand.

»Der er bare en fornemmelse af, at det her kunne blive RIGTIG sjov«, fortæller Louise Mieritz.

Det er her, de to mødes rigtigt for første gang. De har gået på hver sin teaterskole og ved godt, hvem hinanden er. »Man lurer jo ret hurtigt, at der er en anden sjov pige. Det gør man«, siger Louise Mieritz.

Mens hun som færdiguddannet havde spillet med i Emmas Dilemma og Zirkus Nemo, havde Ditte Hansen spillet på Det Kgl. Teater og i Cirkusrevyen.

Det er ikke, fordi det hele er prut, røv og patter i vores humor, men det er bare også vigtigt, det lag

»Jeg var et godt sted, men også et sted, hvor jeg skulle overgive mig til at altid blive ringet op som den sjove pige. Det er ikke lige så fint, har vi tit snakket om. På den anden side er det skidesvært at være sjov, og så mange er der heller ikke, der kan det. Så det er lige så meget med inden i sig selv at sige, at det er et godt sted at være«, forklarer Louise Mieritz.

Og dér på scenen på Nørrebro klikker det. Kemien og magien er der. Den ene improviserer, og den anden jubler og griner og bygger videre og oven på. Ikke længe efter får de jobbet som værter ved uddelingen af Bodil-prisen 2009.

»Og vi kunne mærke, at det var de samme grænser, vi havde lyst til at bryde«, husker Ditte Hansen.

Sammen tager de til møde med opdragsgiveren, den nyvalgte formand for danske filmkritikere. Han fortæller de to kvinder om, hvad de kan lave, og hvad der kunne være sjovt, men så siger Louise Mieritz: »Det er rigtig fint, men det bliver altså på vores måde«. Det er en skelsættende oplevelse for Ditte Hansen.

»Det var noget, jeg manglede. Jeg havde været en udpræget soldat og trængte lidt til ’på vores måde’. Det gav mig sådan en ’hvordan tør hun?’. Det er ham, der bestemmer og sørger for, at vi har et job. Det var både farligt og tiltrækkende«.

SCENE 3

Foråret 2012, i telefonen med DR's dramachef: Vi kan få hele Danmark til at grine

Ditte og Louise har igen været værter ved Bodil-prisen. De ved, at DR’s dramachef sad blandt publikum, og de har fået at vide, at hun kunne lide, hvad hun så. Og Louise Mieritz ringer hende op et par dage efter og lyver: »Vi har en idé til en tv-serie. Må vi komme og præsentere den for dig?«. DR bider på, og de får en aftale en måned efter, hvor de skal komme og fortælle om historien med vendepunkter, plots og karakterer. Og så er det ellers om at komme i gang og finde ud af, hvordan man skriver en tv-serie.

»Tv-serier var begyndt at blive moderne. ’Klovn’ havde været der, og vi kunne ikke rigtig se, at det fandtes med to kvinder på det tidspunkt«, siger Louise Mieritz.

»Vi har læst en masse bøger om at skrive tv-serier, og der stod: 'Skriv om det, du kender. Med Ditte og Louises verden kender vi alt«, understreger Ditte Hansen.

Der var en sød, sød kollega, der sagde: »Hvor var det modigt«. Og så blev jeg helt, helt træt

»Det er jo et godt udgangspunkt, når man skal ind og overbevise nogen«, som Louise Mieritz siger.

»Vi sagde ting som: Vi kan få hele Danmark til at grine. Og dét er public service«, siger Ditte Hansen.

Selv om DR generelt er begejstrede for deres pitch, er der også skeptiske røster, som siger: »Pas på, at I ikke taber mændene på gulvet«. Tanken om to kvinder i hovedrollerne skaber usikkerhed.

Vi er grundige. Og det har vi tilfælles«, siger Ditte Hansen om komikerduoens arbejdsdisciplin.

Vi er grundige. Og det har vi tilfælles«, siger Ditte Hansen om komikerduoens arbejdsdisciplin.

»Så vi møder ret hurtigt i de her processer en nervøsitet for, at det bliver for kvindagtigt. Den hører vi både fra mænd og kvinder. Og der er det vores opgave at holde fast i, at det her er noget nyt. Det er lidt mærkeligt, at de prøver at fjerne noget, der ikke engang findes. Skulle vi ikke prøve at teste det?«.

»Og de mandefigurer, vi har med, skal vi passe meget på med ikke at få gjort for stereotype, får vi at vide. ’Sagde I også det til drengene, Frank og Casper, da de var her?’«. Ditte Hansen griner.

SCENE 4

Juni 2015, premiere på DR: Første afsnit af komedieserien ’Ditte & Louise’ har titlen ’Fuckable?’

Duoen sætter sig for at udforske, om kvinder kan være sjove uden at miste deres sexappeal. De trækker på deres egne erfaringer og konstruerer et univers, hvor to kvindelige komikere over fyrre kæmper for at få en plads i en mandsdomineret comedy-verden. Sendetiden er fredag aften 21.30. Samtidig med ’Vild med dans’ på TV 2. Alligevel er seerne på. Og anmelderne griner og krummer tæer. »Kvinder i panikalderen er åbenbart mindst lige så patetiske og selvcentrerede som mænd i samme situation. Så jo, der er humor i skeder«, skriver Ekstra Bladets anmelder under overskriften »Pinlige pletskud«. I Berlingske lyder det: »Det er, som om Ditte Hansen og Louise Mieritz har sat sig for at befri kvinden over 40. Og det er i sig selv – befriende. Og befriende morsomt«, mens BT’s anmelder skriver: »Det ligner en født succes – af folk, der faktisk kan føde«.

Blå bog Ditte & Louise Ditte Hansen og Louise Mieritz har siden 2008 dannet professionelt parløb. De har samme skrevet tv-komedieserien ’Ditte & Louise’, hvor de også selv spiller de to titelroller. Serien blev sendt med otte afsnit i 2015 og otte nye i 2016 på DR. De er aktuelle med filmen ’Ditte & Louise’, der har biografpremiere landet over 13. september.

»Der var sindssygt gode anmeldelser. Det var der sgu. Jeg kan huske, at vi sad og læste anmeldelser, hvor der stod, at det var frisættende«, siger Ditte Hansen.

»Ja, det var nok det, jeg blev mest glad over. At det blev oplevet som frisættende«, siger Louise Mieritz.

I serien gør duoen op med, at kvinden skal være et objekt og begæres af nogle andre. Kvinden skal sættes fri til at være sjov og gøre sin egen ting.

»Det at være sjov – som indebærer fejl og grimhed – er en bastion, hun mangler at indtage. Og vi oplever stadig, at kvinder har svært ved, at vi er grimme og fejlbarlige. Men det kan lige så godt være empowering«, siger Ditte Hansen.

’Ditte & Louise’ får succes, får en fanskare og en sæson 2. Seere stopper dem på gaden og siger: Vi vil have mere.

Men der er også kvinder på deres egen alder, der mener, at de er klamme og ekshibitionistiske, når de står der på skærmen uden tøj på. Og debattøren Sørine Gotfredsen skriver i Kristeligt Dagblad, at »Ditte Hansen og Louise Mieritz er to dygtige skuespillere, der desværre er faldet i den infantilt kropsfikserede ’se mig-gryde’, der skal forestille at være frigørende, men som mest afslører, at kvinder har det med på uoriginal vis at gå i mænds fodspor«. Den betragtning giver komikerne ikke meget for.

»Det er ikke, fordi det hele er prut, røv og patter i vores humor, men det er bare også vigtigt, det lag. Det er vigtigt, at der også er lavkomik«.

Seertallene viser i øvrigt, at DR’s frygt for at tabe halvdelen af befolkningen på gulvet med kvindekomik er ubegrundet.

SCENE 5

December 2016, en mail tikker ind: Fyret før 3. sæson

Anden sæson af ’Ditte & Louise’ ruller over landets tv-skærme. Serien har vundet en Robert for bedste korte tv-serie og en pris for Nordens bedste komedieserie. DR’s dramachef vil gerne have en tredje sæson. Pengene til det videre arbejde skal dog komme fra chefer højere oppe i huset, og makkerparret går og venter på tilsagn lige op til jul. Imens har Ditte Hansen travlt med ’Et Vintereventyr’ på Teater Republique og at køre i pendulfart til sin far, som ligger for døden. Endelig tikker mailen fra DR ind. En fyreseddel.

»Det kunne simpelt hen ikke være værre. Jeg blev virkelig ked af det«, siger Ditte Hansen.

»Vi skal ikke tage det personligt, det har vi lært. Men vi tænkte da: ’What the fuck?’«, siger Louise Mieritz.

De får en forklaring om, at deres tidspunkt med en halv times komik fredag kl. 21.30 ikke findes mere i programplanlægningen, og desuden, forklarer DR i en pressemeddelelse, er man »færdige med det tema«.

»Det tema var åbenbart kvinder. Det næste tema var religion«, mener Louise Mieritz.

»Det var sådan lidt: You gotta be kidding! Og ’Klovn’ laver nu 7. eller 8. sæson. Vi kan jo kun blive bedre, hvis vi får lov til at øve os. Det kunne jo være, at vi kunne blive verdens bedste komedieserie«.

På Facebook kommer DR 1’s kanalchef Pil Gundelach Brandstrup med begrundelsen:

»Når vi sender tv-serier fra DR Drama, så gør vi det for at samle befolkningen. Det har vist sig, at ’Ditte og Louise’ desværre ikke har været i stand til det, selv om det er en serie af høj kvalitet«.

Soundvenue opgør i den anledning seertallet og regner sig frem til, at 600.000 seere har fulgt med i sæson 2 af ’Ditte & Louise’.

SCENE 6

Foråret 2017, København: Vi laver sgu da bare en film

Efter fyringen rejser sig en proteststorm. En leder i Information klandrer DR for fyringen – ’Ditte & Louise’ »er feministisk og morsomt på samme tid, en kombination, som bør belønnes og opdyrkes«, lyder det – og på Facebook opstår gruppen ’Vi vil have Ditte & Louise tilbage på skærmen’ med 2.300 støtter. Efter lige at have sundet sig vender Ditte Hansen og Louise Mieritz skuffelsen og vreden til energi. Da de modtager Robert-prisen igen det år – efter serien er lukket – proklamerer de, at ’Ditte & Louise’ går til filmen.

De får hurtigt et møde hos Nordisk Film, som er på og opfordrer makkerparret til at søge støtte under Filminstituttets markedsordning.

»Vi tænker, det lyder rigtigt, for det er en komedie, vi har et brand og en fanskare. Og de giver os udviklingsstøtte. Og så får vi fornemmelsen af, at de glæder sig til, at vi kommer igen«, husker Ditte Hansen.

Men så nemt går det ikke. Sammen med instruktøren og filmfotografen sidder makkerparret på kontoret, da der tikker en mail ind fra deres producent med overskriften ’fuuuuuuuck’. Et afslag.

»Total nedtur«, husker Ditte Hansen.

Det siger de om Ditte & Louise Kollegaer: De viderefører traditionen fra Holberg Mick Øgendahl, komiker: »Hvis man skal se Ditte og Louise som comedy-produktet ’Ditte & Louise’, så er det et udtryk, jeg personligt godt kan lide, fordi de peger på sig selv først. De placerer egen røv i klaskehøjde. Dermed ikke sagt, at det bliver navlepillende og indadskuende. For tit bliver det et billede på os selv. Som mennesker på godt og ondt«. »Ditte og Louise er for mig at se ikke bange for at fremstå grimme, dumme, egoistiske og selviscenesættende. Og gerne på deres eget køns vegne, med de problematikker, der nu en gang hører til det. Og lige præcis den planke er der ikke mange kvinder, der tør gå ud på. Om det er, fordi man føler sig ukollegial over for sine medsøstre, ved jeg ikke«. »Den komik, Ditte og Louise dyrker, kræver mod. Og det mod har Ditte og Louise: at stå ved sin alder. At stå ved, at tingene på kroppen er kravlet lidt sydpå. Stå ved, at man godt kan blive misundelig. At man er smålig. At man er forfængelig. At man er selviscenesættende. Alt det, vi helst ikke vil indrømme, vi også er«. Niclas Bendixen, instruktør af både tv-serien og filmen ’Ditte & Louise’: »Ditte og Louise er et unikt komikerpar, for de er tematiske i deres comedy. Det er ikke bare ’kender I den om ...’. De formår at tage noget, der er oppe i tiden – noget politisk, noget seksuelt – og lader pilen pege på dem selv og lader os grine ad noget, vi godt ved, ikke er helt i orden. De viderefører traditionen fra Holberg og prikker til samfundet gennem komedien«. »For mig ligger den største komedie i noget smerteligt, når man kan genkende noget, der gør nas, og det er de eminente til at fange. Når de har et statusfald, selvforskyldt, når menneskets længsel ikke stemmer overens med, hvad det formår. Sådan ser vores liv jo ud, vi er bare gode til at fortrænge«. »Nu er der to sæsoner og en film, og de har flyttet grænserne for, hvad kvindelige komikere kan. De går linen ud på så mange planer. Man kan aldrig gå baglæns derfra. Nu kan man kun flytte grænserne endnu mere«. Vis mere

»Man tænker: ’Gud, de har nok ret, der er ingen, der vil se på os’. Jeg når at komme helt ned i kulkælderen. Den dag sidder vi bare og græder«.

Efter DR’s afslag på serien og så afslag på spillefilmen, fordi filmkonsulenten vurderer, at ’Ditte & Louise’ som film ikke kan sælge de fornødne 150.000 billetter, tænker de først, at nu er der ikke mere at gøre.

»Sidste år blev der lavet fem mandebårne komedier. Ikke en eneste med kvinder. Hvad skal man gøre for at komme igennem? Det var det, der begyndte at slå os. Der må være en form for censur eller gatekeepers, der sidder og holder os fra at komme til på de her platforme«, siger Ditte Hansen.

Ditte Hansen og Louise Mieritz lovede DR, at de kunne få hele Danmark til at grine med deres tv-serie. Nu samler de handsken op på ny med en spillefilm.

Ditte Hansen og Louise Mieritz lovede DR, at de kunne få hele Danmark til at grine med deres tv-serie. Nu samler de handsken op på ny med en spillefilm.

Som et sidste skud i bøssen beslutter de i stedet at søge støtte fra Filminstituttets kunstneriske ordning. Og filmen går igennem: ’Ditte & Louise’ får stempel og støtte som smal og kunstnerisk.

»Konsulenten sagde: »Gider I ikke gå lige til kanten og gå over kanten, gider I ikke sørge for, at det ikke kun bliver pinligt, men foruroligende?«. Så vi blev frisat til at gå derhen, hvor vores egen udvikling har peget«, siger Louise Mieritz.

»Hvis vi skulle have lavet en markedsordningsfilm, hvor vi skulle have 150.000 i biografen, var der dømt klip en hæl og hug en tå. Nu har det været sådan: Det må vi gerne«, tilføjer Ditte Hansen.

SCENE 7

26. februar 2018, filmoptagelse, Københavns Sydhavn: Instruktør Føler sig ikke kastreret, når de griber ind

Det er bidende frost, og bag advarselskegler på gaden står filminstruktør Niclas Bendixen i polarforskerjakke, og hans filmcrew har elefanthuer på eller tørklæder op over kinderne, så kun øjnene stikker frem. De gør klar til en altanscene skudt fra gaden, og Politiken har fået lov at kigge med. Langs facaden står en førstehjælpskuffert på hjul, og et klapbord med store termokander, juice, sødmælk, skinke, peanutbutter, smør og morgenbrød midt på fortovet.

Man tænker: ’Gud, de har nok ret, der er ingen, der vil se på os’

Oppe på første sal står døren til en af ejendommens treværelseslejligheder åben. Inde i bagerste værelse – forbi stuen med spisebordsmøblement og læderlænestole, boomstænger og en assistent med klaptræet klar – sidder Ditte Hansen og Louise Mieritz og kigger på en skærm, som viser kameraoptagelserne live.

De to komikere følger optagelserne helt tæt for at sikre, at resultatet stemmer overens med det manus, de har skrevet, og de billeder, de har haft i hovedet. Og hvis ikke, stopper de instruktør Niclas Bendixen og siger til. Og flere gange griber de ind, hvis der er noget, de ikke kan stå inde for.

»Der er noget i humoren, som kun vi ved, hvordan skal være«, forklarer Louise Mieritz.

»Og vi har valgt Niclas, fordi han er så superdygtig og ikke føler sig kastreret, når vi griber ind«, siger Ditte Hansen.

Hvad tænker I om at gå fra tv-serie til filmformat?

»Dna’et fra serien er det samme, men det er en mere afrundet, mere følelsesfuld historie. Det skal det være, når det er en film«, siger Ditte Hansen.

»I serien kunne vi gå mere radikalt til værks og for eksempel gå helt punk i en episode«.

»I en film skal man holde folks fokus – de kan ikke lige gå ud og hente en småkage undervejs – og man skal klæde dem emotionelt på og bygge historien op undervejs«, tilføjer Louise Mieritz.

Der har været et hold på 25-30 personer under optagelserne, med rekord på 60 en dag, hvor der var brug for mange statister. Louise Mieritz tager sin telefon frem og viser billeder. Blandt andet af Ditte Hansen med fuldskæg som Ditlev, der lander en rolle i en storproduktion af en vikingefilm. Man ser scener fra en mørk skov med flammende baggrund og medvirkende i pelskostumer.

Forfængelighed er ikke en del af Ditte & Louises univers. Det er sårbarhed og blødhed til gengæld.

Forfængelighed er ikke en del af Ditte & Louises univers. Det er sårbarhed og blødhed til gengæld.

Hun viser også fotos af de to kvinder i turkis bunny-kostumer og af Ditlev med sin penisattrap hængende ud af bukserne . »Der er også en sjov scene, hvor hun skifter tampon med penisattrappen på«, fortæller Louise Mieritz med fryd i stemmen.

Folk med boomstænger, klaptræ og sikkerhedsveste træder ind foran kameraet. Scenen er i kassen. Snakken går om farvelfesten for hele filmholdet den følgende fredag.

»Stuntmanden stripper til efterfesten«, råber en.

»Ja, hvem har en fisse, der kan snakke?«, spørger Louise Mieritz med tyk ironisk henvisning til den famøse julefrokost hos Zentropa, hvor Peter Aalbæk stak mikrofonen op under skørtet på en praktikant.

SCENE 8

Juni, 2018, pressevisning af filmen ’Ditte & Louise’: Det går den rigtige vej

Biograflærredet hos Nordisk Film lyser op. Den næsten færdigklippede spillefilm ’Ditte & Louise’ begynder med replikken »stiv pik og håret tilbage«. Duoen i filmen er på landevejene med deres komedieshow, og på vej hjemad i folkevognsrugbrødet kører de forbi en gigantisk filmplakat med en mandlig helt i front og en halvnøgen kvindefigur i baggrunden. Ditte taler drømmende om at komme derop at hænge, og Louise tænker straks, at Ditte taler om at spille kvinden i baggrunden.

Men hun taler om at gå efter den bærende helterolle. Og til en casting kort tid efter klæder Ditte sig ud som skægget mand, og under navnet Ditlev får hun en hovedrolle i en ny actionfilm. Hun bliver en af gutterne på settet, ombejlet af kvinderne, bedste venner med Anders W. Berthelsen, flyder på succes – og lader Louise og deres fælles show i stikken. Filmens ramme er et venskab, der bliver sat på prøve. Og dertil en undersøgelse af, hvordan køn påvirker alt omkring os.

»Louise ser slet ikke mulighederne. Hun ser kun restriktionerne, begrænsningerne«, siger Louise Mieritz om åbningsscenen.

»Forhåbentlig er det kun, fordi det er en 47-årig kvinde, der sidder der i bilen. Forhåbentlig ville en 25-årig synes, at hun skulle være manden. Vi har ofte snakket om, at der er ikke håb for os mere. Vi er fejlkodede, og dem, vi snakker med, er bare sådan: »Hvor kan jeg se det! Hvor er det langt ude, men hvad skal vi gøre?«. Jeg håber, der er håb for de kommende generationer«.

Og det går den rigtige vej, oplever de to skuespillere, komikere, manusforfattere, aktivister. Under skriveprocessen ramte #MeToo verden og satte en ny dagsorden.

»Så vi ændrede en masse i manus. Det var et blik, der kom på, så vi kunne sige en masse ting højt«.

En af de scener, de har beholdt, er, da Ditlev – det vil sige Ditte – under en filmoptagelse spiller en mand, der får et blowjob af en kvindelig skuespiller, der agerer prostitueret. Scenen skal tages om og om, holdet hepper, instruktøren kræver, at hun viser ivrighed og liderlighed i en grad, så hun er ved at kaste op over at presse den store dildo ned i halsen om og om og om igen. Ditlev prøver at sige fra, men den kvindelige skuespiller insisterer på at fortsætte. Det blowjob er filmens epicenter for #MeToo-tematikken.

»Det er dér, man får latteren galt i halsen. Hun siger: »Hold nu op, jeg er bare på arbejde«, og der er et filmhold, hvor alle er medskyldige. Det er strukturelt«, siger Louise Mieritz.

»Vi har prøvet at vise, at man selv kan være med til at fastholde sin undertrykkelse. Det har været vigtigt for os ikke udpege en synder«, tilføjer Ditte Hansen.

Og på den måde afspejler filmen den stærkere bevidsthed om kønsdiskrimination, som #MeToo har resulteret i. Og dermed også, at debatten har rykket sig, siden de begyndte at lave ’Ditte & Louise’ på DR i 2015.

»Vores tv-serie begynder med, at Ditte er med i pølsereklame, hvor det kun er hendes bryster, der er med i den færdige film. Og instruktøren kommer ind og vil give hende et kram, mens hun er helt nøgen. Dengang var det sådan: ’Gud, er det sådan, det er i jeres branche. Ha-ha!’. Nu er vi blevet bevidstgjort, så nu vil det næsten være for meget at vise sådan en scene«, mener Louise Mieritz.

Hvad kan mænd få lov at gøre på film i 2018, som kvinder ikke kan?

»Det udfordrer vi jo nu med vores film, så måske kan man få lov til alting?«, lyder det fra Ditte Hansen.

»Så bliver man bare kaldt modig samtidig«, påpeger Louise Mieritz.

»Ja, det er det. Nå, jo: have rynker!«, kommer Ditte Hansen på.

I filmen følger man venskabet, der krakelerer, midt i en branche, hvor mændene får de gode roller, og hvor en kvindelig skuespiller, der efterspørger instruktion, får svaret: »Du har tyfus, og du er liderlig. Er det nok?«.

Er filmen også jeres fuckfinger til DR, til Filminstituttets markedsordning og til branchen som helhed?

»Jeg håber, at almindelige mennesker kan læse sig ind i det og se, at det handler om magt og strukturer og at være lavest i hierarkiet. Som vi plejer at sige: En casting er en jobsamtale, en dum instruktør er en dum chef. Så jeg synes, vi bruger branchen som et spejl. Jeg oplever ikke, at det bare er et spark til branchen«, siger Ditte Hansen.

»Nej, nej, nej«, indskyder Louise Mieritz.

»Det er bare den arena, vi har valgt, fordi vi kender den så godt. Det giver os mulighed for at være helt specifikke og se på, hvor der ligger potentiale til det universelle: genkendelsen«.

Det er ti år siden, de mødtes på scenen på Nørrebro Teater til en omgang professionel sexleg på scenen. Det har været et årti med satsninger, nedture, slid, grin, succes og masser af pik og patter. Udgangspunktet var at undersøge, om kvinder kan være både sjove og fuckable. Og hvad er svaret?

»Vi har stadig de samme mænd. De er ikke gået fra os«, griner Louise Mieritz.

»Sjove mennesker m/k er megafuckable. Folk, der er dygtige til det, de gør, er fuckable«, siger Ditte Hansen.

Og så trykker Hansen og Mieritz ellers på pause for ’Ditte & Louise’. I stedet for selv at træde frem i rampelyset i nye roller vil de skrive en tv-serie med kvinder i de bærende roller.

»Otte styk, du! Sådan! Det har vi ikke set før i Danmark«, triumferer Ditte Hansen.

»Og når vi mærker nødvendigheden melde sig, når vi har brug for Ditte & Louise-figurerne til at fortælle noget, så kan det være, at vi gør det igen. Men indtil videre har vi fået tømt os i det her. Både omkring det personlige, alderen, branchen«.

Og rulleteksterne til filmen? De triller over lærredet, mens en kvindelig rapper til tunge beats leverer teksten:

»Sut min klit, ned og slik!«.

’Ditte & Louise’ får danmarkspremiere torsdag 13. september.