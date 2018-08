'Robinson Ekspeditionen' har overlevet i 20 år: Kun én tv-station gad sende det, men så trådte den første, der blev stemt hjem, ud foran et tog

Det var i mange år blevet vildere og vildere. Man fakede hajangreb, bildte deltagerne ind, at en af de andre var morder, fik to stuntmænd til næsten at slå hinanden ihjel og spurgte sågar en deltager, om han var klar til at waterboarde en anden deltager for at redde sit hold.

’Robinson Ekspeditionen’ gik fra at være mennesket mod sig selv og naturen til at være deltagere mod produktionsholdet og Jakob Kjeldbjerg.

Men i 2010 blev produktionen ramt af dengue-feber, og Kjeldbjerg var nødt til at smide sin onde maske og sende deltagerne på hotel for at passe på dem.

Efter en 2011-sæson med et Indiana Jones-tema og sløje seertal valgte TV3 at stoppe. I 2012 var der ingen ekspedition.

Ifølge Pia Majbritt Jensen fra Aarhus Universitet var ’Robinson Ekspeditionen’ dog ikke det eneste realityprogram i verden, der søgte ekstremer i tiden omkring finanskrisen i 2008.

»Man var modbydelig mod deltagerne. Men i slutningen af nullerne var det, som om seerne ikke gad det mere. Og så var produktionsselskaberne nødt til at sadle om for at få seerne tilbage«, siger hun.

I dag er Jesper Kynde Simonsen da heller ikke i tvivl om, at det var sundt for programmet at holde en pause. Han er programredaktør på TV3 og har haft ansvar for ’Robinson Ekspeditionen’ siden 2014.

»I de år var devisen, at det skulle være endnu vildere. Men det blev for grænsesøgende. Det endte i virkeligheden med at gå ud over autenticiteten«, siger han.

Da programmet fik repremiere i 2013, tog det derfor udgangspunkt i Charlie Parsons’ oprindelige koncept: hold, der dyster mod hinanden på en øde ø.

Foto: TV3/Viasat De seneste år har 'Robinson Ekspeditionen' igen handlet om mere rå overlevelse. Hvem er for eksempel sulten nok til at spise en tyrepik?

»Vi gik tilbage til de gamle dyder. Satte eksperimentet i højsædet. Deltagernes kamp mod elementerne frem for mod produktionsholdet. Og det har bare vist sig at være det helt rigtige at gøre«, siger Jesper Kynde Simonsen.

Seertallet er i hvert fald steget med op mod 40.000 seere pr. sæson siden 2011 og har været stabilt siden repremieren.

»Jeg tror, det er fascinationen af eksperimentet, der bliver ved med at kunne samle familierne mandag aften. Det med at forlade civilisationen. Det er jo ’Fluernes herre’. Og det sammen med høj produktionsværdi og en meget passioneret ekspeditionsleder er den fortsætte nøgle til ’Robinsons Ekspeditionen’s succes«.

Verdens sejeste farmor

I Jægerspris står den drikkedunk, som en anden nyligt hjemvendt deltager fik på ekspeditionen, i køkkenvinduet. Zanne Øbakkes navn, der er brændt på et vedhæftet træskilt, er næsten slidt af. Den sorte lak på metalflasken er også næsten væk.

Hun har ar på armene og benene. Hun blev bidt af skolopendre i hovedet og på halsen. Hun vågnede op i bælgravende mørke, fordi rotter kravlede rundt på hende. Hun levede af det, der svarer til en plastikkop med ris om dagen, og blev syg med opkast og diarré.

I dag er hun dybt fascineret af, at hendes krop stadig kæmpede, som gjaldt det hendes liv, når Jakob Kjeldbjerg råbte »Sæt i gang«. Hun er ikke længere i tvivl om, at hun er verdens sejeste farmor. Og så er hun blevet endnu mere taknemmelig, end hun var i forvejen.

»I Danmark er vi verdens heldigste. Og jeg er uden tvivl blevet mere bevidst om, hvad det egentlig er, vi har. Hvad vi kan gå ned at købe i et supermarked. Jeg har en sofa, jeg kan sidde i, jeg har en have. Jeg skal ikke tænde et bål for at få mad. Jeg kan drikke kaffe. Og så har jeg lært at holde lidt igen. Jeg kan godt lyde hård, og der har jeg måske lært, at jeg ikke altid behøver have en mening om alting«.