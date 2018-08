Fra Dan og Sonny over øksemord og nøgenløb til menneske mod natur: Her er 'Robinson Ekspedition's 20 år lange historie

I de 20 år, ’Robinson Ekspeditionen’ har været på skærmen, har det gennemgået en række udviklinger. Sæsonerne kan dog inddeles i 4 overordnede perioder ifølge programmets mangeårige vært Jakob Kjeldberg.

1998-2002: Nyt og spændende

I 1998 brager programmet ind på TV3 efter en spektakulær og tragisk hændelse i Sverige, der som de første viser programmet i 1997. Den første, der nogensinde blev stemt ud af et øråd, begår nemlig selvmord. Der var tale om et helt nyt eksperimenterende realityprogram, der pressede deltagerne til det yderste.

Programmet bliver en succes fra anden sæson, hvor Dan Marstrand (foto øverst) som en joker kommer ind i 4. afsnit og i begyndelsen lever helt for sig selv, før han kommer rigtigt med og vinder det hele. I 2000 fik programmet over en million seere i gennemsnit. Det er især vinderen Sonny Rønne Pedersen, der med sine ufine metoder bliver seernes antihelt. Efter et voldsomt seerdyk i 2001 bringer TV3 de første deltagere tilbage i ’Det endelige opgør’ i 2002.

2003-06: Seerne siver

Fra 2003 begynder programmet støt at miste seere. Da Jakob Kjeldbjerg overtager værtsrollen fra Thomas Mygind i 2004, bliver de første år brugt på at »stoppe blødningen«, som Kjeldbjerg selv siger. Det er ellers ikke, fordi man ikke prøver grænser af. I 2004 korsfæster man deltagerne (dog uden søm) og forarger det religiøse Danmark. I 2005 er det jyderne mod københavnerne, der forarger Danmark generelt. Seerne forsvinder stadig.

I 2006 prøver man derfor noget helt nyt, da man laver en sæson med kendte elitesportsudøvere.

»Men de allerstørste ville sgu ikke være med. Så det blev mindre kendte. Og selv om de var søde og gode, fungerede sæsonen bare ikke. Hvis der er noget, ’Robinson’ ikke er, så er det eliten. Det skal handle om dig og mig, så det var ikke deltagernes skyld«, siger Kjeldbjerg.

2007-11: Vild, vildere, vildest

I 2007 vender TV3 skuden. For det første får man mange unge seere, da man hiver deltagere ind fra et andet TV3-program, ’Paradise Hotel’ (det ender i øvrigt med at være ’Paradise’-deltageren og senere vært Rikke Gøransson, der vinder det hele).

For det andet begynder man at bruge fiktionsgreb for at skabe mere spænding og forsøge at ryste deltagerne. Man angriber blandt andet nogle af deltagerne med en hajdukke.

I 2008 laver man Guantánamo-tema og får en af deltagerne til at give op, før de overhovedet kommer ud på øen. Man giver også en deltager muligheden for at waterboarde en anden for at redde sit hold.

2011 blev kulminationen på en lang fiktionsbåret periode. I mange af disse sæsoner fyrede man alt det spektakulære af i starten. Man smed op til seks deltagere hjem med dert samme, sprang ting i luften og hyrede skuespillere.

De kommende år fortsætter det med nøgenløb, muldvarpe, løgne om at deltagere forsøger at slå hinanden ihjel, og at en er en øksemorder, der er stukket af fra Danmark. I 2010 bliver ekspeditionen ramt af sygdommen dengue-feber.

»Da bliver jeg nødt til at vise omsorg for deltagerne, så der falder masken ligesom. Der stoppede karrieren som ond ekspeditionsleder. Vi kunne heller ikke holde seersuccesen«, siger Kjeldbjerg.

Efter en sæson i 2011 med gyldne kranier og Indiana Jones-tema for hele familien vælger TV3 at undlade at sende ’Robinson Ekspeditionen’.