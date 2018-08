Henrik Palle: Salomonsen og Rafn redder rodet X Factor-afløser, der er herligt befriet for talentløse curlingbørn DR's forsøg på at skabe en opfølger til X Factor er sympatisk, herligt befriet for talentløse curlingbørn, men også noget værre rod. De to kvindelige dommere og værten Kristian Gintberg redder imidlertid det nye fredagsunderholdningsprogram 'Live'.

Hvis nu man tager et internationalt hævdvundet format som 'X Factor' og fjerner både X og Factor, men fastholder de grundlæggende elementer, hvad får man så? Tjah. Et bud er det selvgroede format 'Live', som havde premiere fredag aften med Lina Rafn og Sanne Salomonsen som empatiske og entusiastiske dommere og den supercharmerende Kristian Gintberg som smooth vært, der formår at berolige de optrædende som en god wing man.