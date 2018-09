Interview med Jim Carrey: »Jeg udtrykker den vulgaritet, som andre ville ønske, de kunne give udtryk for« I lang tid har Jim Carrey holdt sig ude af rampelyset, men det er ikke ensbetydende med, at han har holdt sin mund. For han er den, der i et selskab altid udpeger elefanten i rummet, fortæller han i dette interviewuddrag om rollen som Mr. Pickles.

FOR ABONNENTER Skuespilleren Jim Carrey forklarede for nylig, hvorfor han har holdt lav profil i en længere periode. Den 56-årige canadier »brød sig ikke om det, der foregik« i Hollywood. Han så sig nødsaget til at træde ud af rampelyset et stykke tid og bruge dagene på at male, diskutere politik med sine venner og skabe bronzeskulpturer. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind