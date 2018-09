»Jeg er ikke sikker på, at det norske publikum er parat til denne fremstilling af Breivik«: Ny Utøya-film på Netflix modtages med kølighed i Norge

»Jeg er ikke sikker på, at det norske publikum er parat til denne fremstilling af Breivik«:

Da traileren til Paul Greengrass’ Utøya-film ’22 July’ blev offentliggjort, kunne man straks se, der er tale om en helt anden slags film end Erik Poppes ’Utøya’.

Da Poppes film fik premiere tidligere i år, fik den ros for sin kompromisløse stil og sin konsekvente beslutning om ikke på noget tidspunkt at vise Breivik. Ikke at give massemorderen den opmærksomhed, han hungrer efter.

Traileren til Netflix-filmen afstedkom prompte forståelige norske bekymringer over en mere ’actionpræget’ film. Tilmed en film, hvor Breivik tildeles en prominent rolle og spilles af den norske skuespiller Anders Danielsen Lie, der er kendt for sine hovedroller i de to Joachim Trier-film ’Reprise’ og ’Oslo, 31. august’.

Nu hvor filmen netop har haft sin verdenspremiere i Venedig, viser det sig ganske rigtigt, at Paul Greengrass er gået mere dramatisk håndfast tilværks end Erik Poppes norske film.

Paul Greengrass er imidlertid meget andet end Jason Bourne. Greengrass er først og fremmest interesseret i at dramatisere vigtige historiske begivenheder. Film som ’Bloody Sunday’ om den berømte massakre i Nordirland og ’United 93’, der i 2006 var en af de første vigtige spillefilm om terrorangrebet 11. september 2001.

’United 93’ vakte i sin tid samme slags debat som ’22 July’. Det handler ikke så meget om, hvorvidt man kan og må lave film om de helt store tragedier, men om, hvornår og hvordan det kan lade sig gøre.

Hvad man end måtte mene om karenstidens længde, er den tydeligvis nok forbi, nu hvor hele to spillefilm om Utøya med få måneders mellemrum har set dagens lys.

Hvorfor taler de engelsk?

’22 July’ bliver rost af langt de fleste. The Guardian giver topkarakter, og anmelderens vurdering af, at Paul Greengrass har lavet en »modig og omhyggelig film«, opsummerer ganske godt reaktionerne i den internationale presse, hvor flere svinger sig op til at kalde filmen mesterlig.

I Norge er reaktionerne mere kølige.

»Det, nordmændene vil se, er ondskab og et monster, fordi en person valgte at dræbe uskyldige mennesker«, udtaler Aftenpostens May Synnøve Rogne til NRK. »Lies og Greengrass’ skildring af Breivik er nuanceret, og det er en modig fortolkning«.

»Jeg tror, Greengrass har valgt en stil, som kommer til at provokere mange« fortsætter Rogne. »Jeg er ikke sikker på, at det norske publikum er parat til denne fremstilling af Breivik«.

Noget kunne tyde på, at hun har ret. Filmen er generelt blevet meget mere forbeholdent modtaget af de norske anmeldere. Således giver anmelderen Morten Ståle Nilsen på den store avis VG filmen tre ud af fem ’terningekast’. Med den begrundelse, at filmen er »overrumplende ordinær og slet ikke uden klicheer«. »Man sidder unægtelig og tænker ’tv-film’«, affærdiger Nilsen Netflix-produktionen.

En anden ting, der er faldet nordmændene for brystet, er valget af sprog. Anders Danielsen Lie og de andre norske medvirkende taler engelsk, og det er naturligt nok et valg, som ifølge nogle norske anmeldere skaber en distance, en hinde mellem film og publikum.

Filmskaber ser virkeligheden i øjnene

Paul Greengrass er kendt for at lave dramatik med en dokumentarisk tilgang og tone. Det var faktisk også forklaringen på, at hans Jason Bourne-film kunne puste nyt liv action-genren.