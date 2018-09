fakta

Gift ved første blik

I ’Gift ved første blik’ bliver otte danske singler parret med hjælp fra eksperter for derefter at blive gift. De møder deres tilkommende for første gang ved selve vielsen.

I fem uger skal parrene leve sammen som ægtefæller. Derefter skal de beslutte, om de vil forblive gift, eller om de vil lade sig skille.

Femte sæson af ’Gift ved første blik’ sendes hver onsdag på DR 1 klokken 20.