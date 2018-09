Kvindelige anmeldere vender tomlen ned, mandlige er begejstrede: Er 'The Predator' en befriende drengerøvsfilm eller bare virkelig dum? Den ene lejr roser de 80'er-kitchede eksplosioner og dårlige one-liners. Andre synes ikke, verden fortjener endnu en 'Predator'-film.

Filmmagasinet Ekko kan godt lide den nye 'Predator'-film.

Dets anmelder Niels Jakob Kyhl Jørgensen synes faktisk, den er ret så fed.

»Det er også seriens bedste kapitel siden originalfilmen fra 1987, hvor Arnold Schwarzenegger målte overarme med Carl Weathers og overvandt galaksens farligste hobbyjæger med buldrende råstyrke«, skriver han, men noterer sig også selv:

»Ikke at det siger meget«.

Alligevel køber han den farverige ramasjang på dens egen præmis, og mener, at »der er lagt op til en gedigen actionbasker, og filmen rammer den samme nådesløse tone som originalen – uden at tage sig selv for seriøst«.

Han giver fire stjerner.

I Information, hvor man ikke deler stjerner ud, er anmelder Christian Monggaard også glad for den nye film.

»Der er en fed 1980' er-vibe over 'The Predator', som både har med Henry Jackmans energiske musik og Shane Black og vennen og kollegaen Fred Dekkers manuskript at gøre. Den skarptslebne, selvbevidste actionfilm med fokus på replikker og personer blev så at sige opfundet i 1980' erne med '48 timer' (1982), 'Frækkere end politiet tillader' (1984), 'Dødbringende våben' og 'Die Hard' (1988), og Black har i sine film haft held til at hive den med op i moderne tid«.

DR's Filmselskabet synes faktisk heller ikke den er så dum.

»Filmens kvalitet er helt klart actionscenerne«, siger instruktør Ask Hasselbalch, der medvirker. Problemet er til gengæld for lange døde perioder, siger han: »Det var lidt en motor, der startede og slukkede hele tiden«.

Per Juul Carlsen, Filmselskabets vært synes primært, vittighederne var lidt for dårlige og filmen lidt for kedelig.

Derfor giver han tre små stjerner.

Våbnene i den originale film havde mere charme

Og så er der den helt anden bolddgade. Jyllands-Posten synes overhovedet ikke om Shane Blacks nye film.

Under overskriften 'Arnold Schwarzenegger ville ikke have været stolt af 'The Predator' anno 2018' hegler anmelder Katrine Sommer Boysen filmen ned.

Hun skriver, at det er overraskende, hvor lidt instruktøren får ud af det kultunivers, 'Predator' er, og endnu mere overraskende, at skuespillerne overhovedet gider, at spille med.

»Alt det kunne man måske tilgive, hvis 'The Predator' i 2018-klæder så bare var blevet en bragende actionbasker. Men det er den heller ikke. Den er hverken flot, skræmmende eller chokerende - kun i sin tonedøve underlødighed«, skriver hun og giver en stjerne.

Samme karakter, som vi også finder frem her i avisen. Vores anmelder Eini Carina lægger ud sådan her:

»'Predator' (1987) var en formidabel actionfilm. Shane Black forsøger nu at revitalisere filmserien som franchise. Gid han havde ladet være. Alt det, der gjorde den første film uforglemmelig, er fraværende«.

Hvad Black, ifølge vores anmelder, har misforstået, er, at den oprindelige 'Predator' ikke var en dum film, men en film med »en klar mytologisk ramme, hvori volden udspillede sig«.

»Dens oneliners var velskrevne. Det visuelle udtryk originalt. Black har lavet en dum film uden mytologi og charme. Han har reduceret en virtuos satire over maskulinitet og vold til voldsforherligende mandehørm«, skriver hun og slutter:

»Skydevåbnene i den første ’Predator’ havde mere karisma end samtlige personer her tilsammen«.