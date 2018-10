Hvem tegnede pikkene? Og hvem puttede lort i fastelavnstønden?: Netflix-serie er kærlig mockumentary, der gør grin med true crime-genren

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Michael Bo om 'American Vandal' på Netflix.





Nogen har sprayet pikke på alle 27 læreres biler! Hvem?

Hvem anden end Dylan? Det er jo ham, der har stået bag alle grove jokes igennem highschooltiden. Dylan suspenderes kort inden eksamen. Ingen college til Dylan, men hey, han havde næppe drevet det til det store alligevel ...

Et par nørdede knægte fra skolens audiovisuelle afdeling sætter sig for at undersøge, om det kan passe, og de researcher og visualiserer og ræsonnerer med et pedanteri og en ildhu, der ikke står tilbage for advokaterne i en hvilken som helst ambitiøs true crime-dokumentar som ’Making of a Murderer’. Hvem spraymalede de pikke?!

Og hvis det er Dylan, der har malet de pikke, hvorfor han han så ikke malet dem med champignonhoveder, som han ellers gjorde på tavlen i frikvartererne – og hvorfor er der ikke hår på nosserne, som han plejer at tegne dem?

Der bliver selvfølgelig afdækket universelle teenageproblemer i drengenes research, ligesom der bliver berettet artige historier om ungers forhold til seksualitet, narko og hinanden. Så organisk og udidaktisk fortalt.

’American Vandal’ er en mockumentary, en kærlig og velproduceret gøren grin med true crime-genren. Det er næsten provokerende, så banale og trivielle intrigerne er i serien, sat over for massemord og hvad nu de rigtige true crime-serier har budt på.

I sæson 2 er en lidt marginaliseret dreng fra en highschool et andet sted landet blevet suspenderet for at være ’The Turd Burglar’, en anonym hævner, der har hældt afføringsmiddel i kantinens lemonade og filmet skolekammeraterne i deres ydmygelse, fordi kun de færreste når på toilettet i tide.

Turd Burglar terroriserer skolen med lortede practical jokes i sand god teenagestil og kommer afføring i tønden op til fastelavn og lort i konfettikanonen op til en vigtig baseballkamp.

Turd Burglar skal findes. Men ham, der fik skylden, blev han justitsmyrdet, fordi det for guds skyld ikke må være skolens karismatiske baseballstjerne, der gjorde det ...?

Det hører med til ’American Vandal’s betragtelige charme, at begge sæsoner munder ud i noget, der længe tyder på at blive total triumf og retfærdighedens fyldest, men alligevel ikke bliver det, for er de elever, drengene sætter sig for at restituere, så uskyldige, som de lader?

’American Vandal’ befinder sig i den virkelige verden, hvor træerne sjældent vokser ind i himlen, men hvor der til gengæld er plads til alle menneskelige udskejelser.