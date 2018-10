Dokumentar: Undgik Schweiz at give indsigt i bankhemmeligheder til USA ved at udlevere Roman Polanski i stedet?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Bo Tao Michaëlis om dokumentaren 'Roman Polanski – Tragedie, succes og skandale' på DR K.

Kogt ind handler mestertragedien ’Antigone’ om to lovopfattelsers katastrofale konfrontation. Titelpersonens om, at der findes særlove for særlige personer, slægt og omstændigheder. Over for hendes onkels, Kong Kreons ligeværdige mere moderne om lighed for loven for alle borgere. I Sofokles’ storværk går begge parter under. Selv om sympatien ligger hos Antigone, er den langtfra entydig og enkel, endsige retfærdig.

At de gamle grækere pludselig bliver meget nutidige, er den ulykkelige Roman Polanski-sag eklatant udtryk for. Den store polskfranske instruktør blev i 1977 anklaget for at have haft ulovlig seksuel omgang med en dengang 13årig pige. Han rejste i 1978 fra USA efter at have indrømmet sin skyld og slog sig ned i sit andet fædreland, Frankrig.

Det må koste at forføre og vildføre en mindreårig

Den amerikanske filminstruktør Marina Zenovich drejede i 2008 en dokumentarfilm om disse sørgelige trakasserier, hvor stædige amerikanske myndigheder absolut ville have manden udleveret til retssag og domfældelse. I mellemtiden havde den involverede kvinde tilgivet hans brøde, Roman Polanski skabt sig et nyt liv med kone og børn. Og hvem huskede ikke, hvorledes hans første kone brutalt og bestialsk kom af dage?

Set i TV Roman Polanski – Tragedie, succes og skandale. DR K 7. oktober – kan streames på dr.dk.

Schweiz udleverer

Så kreerede Zenovich endnu en fremragende film i 2012, som handlede om en skandaløs vending i sagen, det var den, DR K viste i mandags. Polanski blev nemlig pludselig anholdt i Schweiz 26. september 2009, og der blev taget meget store skridt for at udlevere ham. Schweiz har nemlig en klar udleveringsaftale med USA. Alverden protesterede. Heriblandt hans kolleger David Lynch, Martin Scorsese og Pedro Almodóvar. Den 76-årige kunstner kom først i fængsel, så i husarrest, og først frigivet i 2010.

Zenovich spørger sig selv, om det nu var hendes første film, som satte gang i denne proces med både tilhængere og modstandere af, at rettens gang skal gennemføres. Lighed for loven. Det må koste at forføre og vildføre en mindreårig. Men hvor den klassiske tragedie om lov og ret for hin enkelte og almenvellet spiller med åbne kort, viste denne moderne version, at der var mere i den end som så. Såsom kynisk dobbeltmoral.

Polanski havde en hytte i Schweiz, hvor han hidtil uhindret var kommet for at stå på ski med familien. Men så krævede USA i 2009 bankhemmeligheder omkring amerikanske statsborgere ophævet. Man ville have indsigt. Men kunne alpelandet ikke slippe med at udlevere dem Polanski i stedet? Noget for noget. I denne (bank)verden, som bliver hæsligere og hæsligere. Men det er en helt anden tragedie.