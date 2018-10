Anmeldelse af første afsnit af 'Herens veje II': Sorgen, skylden, skammen

Herrens veje













Det skrev vi om første sæson

»En rodebunke af indtryk, karakterer og historier, man sidder tilbage med efter første ombæring af ’Herrens veje’. Som skulle være en serie om tro, men som mere endte med at blive første aftapning af en saga om en gennem flere generationer dysfunktionel familie. For det religiøse i almindelighed og kristendommen i særdeleshed har skam spillet en væsentlig rolle som tematisk bærende og mental kulisse; men man kunne sagtens forestille sig, at ’Herrens veje’ havde handlet om en familie, der drev en malingfabrik, uden de store ændringer. Så havde den måske bare heddet ’Familiens farver’ og udspillet sig i Holbæk«.

Vis mere