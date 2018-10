Interview med skaberne af 'Making a Murderer'-serien: Der er (stadig) noget virkelig råddent i Manitowoc County ’Making a Murderer’ sæson 2 er klar. Den afslører endnu flere bizarre mangler i sagerne mod Steven Avery og Brendan Dassey.

Jeg elsker at være tilskuer til retssager. På film eller i virkeligheden, det er lige meget.

Velformulerede advokater, som med sproglig elegance og præcision serverer kendsgerninger og argumenter, som stiller forsvarerens klient eller anklagerens sag i det bedst mulige lys. Som går lige til stregen af det saglige.

Og som venligt, men bestemt bliver sat på plads af en myndig dommer, hvis de alligevel placerer en skosnude på den forkerte side af samme streg.

Gode retssager er en intellektuel opvisning, som det giver mig stor glæde at overvære. Præcis derfor var det en ubehagelig oplevelse at se de 10 episoder af Netflix-dokumentarserien ’Making a Murderer’ i 2016.

Den foregår virkelig meget i retssale, men aktørerne gør bevisførelsen til et ubegavet vrangbillede af alt det, jeg holder af ved retssager. Hvorfor jeg blev efterladt med opfattelsen af, at noget var helt, helt forkert i et forløb, som fratog to mænd deres liv, uden at nogen greb ind.

Det var en vild historie, Laura Ricciardi og Moira Demos tog fat på, inspireret af en overskrift på forsiden af The New York Times 23. november 2005: ’Freed by DNA, Now Charged in New Crime’.

Artiklen handlede om Steven Avery. I 1985 blev han dømt for et brutalt seksuelt overfald på en kvinde, som han hævdede at være uskyldig i. Efter at Steven Avery havde siddet i fængsel i 18 år, udelukkede en dna-test, at han kunne være gerningsmanden.

Steven Avery blev sat på fri fod. Han indledte et retsopgør mod den lokale sherif og anklagemyndigheden med krav om et stort millionbeløb i erstatning for de mange år bag tremmer.

Da retsopgøret under betydelig medieopmærksomhed spidser til, sker det utrolige: En ung kvindelig fotograf, Theresa Hallbach, forsvinder. Tilsyneladende var det sidste spor af hende en fotoopgave for netop Steven Avery på den bilkirkegård, som han drev sammen med sine forældre og resten af familien.

Den forsvundne kvindes bil bliver fundet blandt de udtjente vrag på Avery-ejendommen, og Steven Avery ryger bag tremmer igen, nu sigtet for voldtægt, mishandling og drab på Theresa Hallbach. Det ender med en livstidsdom.

Hans svagt begavede 16-årige nevø Brendan Dassey ender med at sende både sin onkel og sig selv endegyldigt i fedtefadet og skaffe sig en livstidsdom oveni, efter at to betjente i en skandaløs afhøring lægger ham ordene i munden til en detaljeret tilståelse af et perverst drab på Theresa Hallbach.

En historie fra underklassen

Hele setuppet stinker – i hvert fald i den version, som Laura Ricciardis og Moira Demos’ dokumentar gav os, da ’Making a Murderer’ 10 år senere blev en sensation på tv-skærme med adgang til Netflix og forplantede sig i en heftig offentlig debat om USA’s retssystem.

Hvorfor var effekten så stor?

Laura Ricciardi har flere bud, da Politiken interviewer hende og Moira Demos over telefonen:

»Det er en underdog story, set fra Steven Averys perspektiv. Mange kan identificere sig med oplevelsen af at være udsat for en overmagt i deres eget liv. Folk har fortalt os, at de værdsætter, at vi rettede søgelyset mod en underklassefamilie, den slags mennesker, som man normalt ikke ser på amerikansk tv«.

Moira Demos: »Det har betydning, at det er en episk fortælling, som dækker 30 år, den går i dybden, men også i bredden. Folk kommer til at kende personerne og forstå deres skæbne«.

Fra i morgen vender ’Making a Murderer’ tilbage med 10 nye afsnit.

Hvis du så den første sæson, vil du hurtigt føle dig hjemme. Vi er tilbage i Midtvesten, i Manitowoc, Wisconsin. Bilkirkegården ligner sig selv. Malingen er skallet lidt mere af de rodede mobilhomes og trailere, som udgør beboelsen.

Familien, Stevens nu snart 80-årige forældre og hans brødre, svigerinder, nevøer og niecer, er der stadig. Man fornemmer, uden at det bliver sagt direkte, at de altid har været udskud i lokalsamfundet. At to familiemedlemmer blev dømt for mishandling og mord på en ung kvinde, har selvfølgelig ikke forbedret Avery-klanens status.

Bedømt på de første 4 afsnit bygger den nye sæson mindst lige så langsomt op som den første. Filmisk er der mindre at arbejde med i fortsættelsen, hvor første sæson fascinerede i hvert fald undertegnede med et væld af dokumentarisk materiale – videooptagelser af samtlige afhøringer, inklusive de horrible manipulationer med den tungt begavede dreng Brendan; optagelser af ransagninger, som dokumenterer, at repræsentanter for det lokale politi medvirker, selv om de er erklæret inhabile på grund af forhistorien; retsmøder, optagelser af pressemøder, hvor anklageren går langt over stregen ved i afskyvækkende og bloddryppende detaljer at fastslå Steven Averys skyld, længe før sagen mod ham er begyndt i retten.