Skuespiller Javier Bardem fordømmer offentlig hetz mod Woody Allen Den spanske skuespiller Javier Bardem tager Woody Allen i sjældent forsvar under festival i Frankrig.

Den spanske skuespiller Javier Bardem har offentligt meldt ud, at han støtter den skandaleramte filminstruktør Woody Allen, der i 2008 instruerede komedien 'Vicky Cristina Barcelona, hvor Bardem og hans kone Penélope Cruz medvirkede.

Bardem kommenterede på sagen ved en masterclass på Lumiere-festivalen i Lyon, Frankrig. Den spanske skuespiller, der også har optrådt i James Bond-filmen 'Skyfall og vandt en Oscar for bedste mandlige birolle i 'No Country for Old Men, sagde, at han til enhver tid ville arbejde sammen med instruktøren igen.

»Mens jeg lavede 'Vicky Cristina Barcelona', havde anklagerne været alment kendte i mere end 10 år, og to stater i USA mente ikke, at han var skyldig«.

Han tilføjede, at hvis de juridiske omstændigheder ændrede sig, ville han skifte mening. Men som det så ud nu, var han stærkt utilfreds med den offentlige tilsmudsning af filminstruktøren.

Udmeldingerne står i stærk kontrast til hvad andre højtprofilerede skuespillere, der har samarbejdet med Allen, har sagt. F. eks. har Colin Firth, Greta Gerwig og Timothée Chalamet i forskellige medier sagt, at de fortryder at have samarbejdet med ham, og at de aldrig ville gøre det igen.

Skandalen

Modreaktionerne her i nyere tid kom især efter, at Dylan Farrow i 2013 indviede offentligheden i en overgrebshistorie om adoptivfaderen Woody Allen i et åbent brev i The New York Times, og sidste december havde hun et #MeToo-inspireret essay i Los Angeles Times, hvori hun undrede sig over, hvordan Allen kunne gå ustraffet rundt.

Angiveligt skulle overgrebene have fundet sted i 1992, men Allen nægter sig skyldig i alle anklager. I 1993 foretog klinikken Child Sexual Abuse Clinic of Yale-New Haven Hospital i Connecticut en undersøgelse, hvori de konkluderede, at intet overgreb havde fundet sted.

I mellemtiden har instruktøren meldt ud, at han vil blive ved med at arbejde og lave film på trods af filmindustriens fjendtlighed. Til The New York Posts sladdersektion, Page Six, sagde han:

»Jeg er forfatter. Det er, hvad jeg er. Hvad jeg gør. Hvad jeg altid vil være. Jeg vil skrive. Siden har jeg fortsat har flere nye ideer, vil jeg blive ved med at skrive nye ting«.

Woody Allen seneste film 'A Rainy Day in New York' har endnu ikke fået en udgivelsesdato, efter at den blev taget af programmet sidste år.