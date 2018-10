Netflix pisker atter en stemning op: 'Making a Murderer' er skræmmende og fascinerende, men også stærkt manipulerende Anden sæson af succes-serien tager os atter ind i det amerikanske samfunds og retssystems mørke hjerte.

Efter at have set de første tre afsnit af anden sæson af serien om den morddømte Steven Avery og hans ligeledes morddømte nevø, Brendan Dassey, er man på ny draget dybt ind i nogle sammenhænge, der er både skræmmende, fascinerende og aldeles fremmede for et vesteuropæisk middelklassemenneske.