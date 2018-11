Flere danskere blandt de nominerede til stor europæisk filmpris Midt i december løber Europas største prisuddeling for film af stablen i Sevilla. De nominerede er netop blevet offentliggjort, og der er dansk islæt i flere kategorier.

’Dancer in the Dark’, ’Brødre’, ’Italiensk for begyndere’ og ’Festen’. Alle har de film til fælles, at de har været nominerede til European Film Award, der betragtes som Europas svar på den amerikanske Oscar-kåring.

I dag er det næste kuld af danske film, skuespillere og instruktører med en vinderchance blevet offentliggjort.

Heriblandt er Jakob Cedergren nomineret til Europas bedste mandlige skuespiller for sin rolle i thrilleren ’Den Skyldige’. Får Jakob Cedergren prisen, vil det blive andet år i træk, at en dansk skuespiller løber med den ære. Sidste år modtog Claes Bang nemlig prisen for sin rolle i ’The Square’.

I kategorien årets bedste europæiske film er der også dansk tilstedeværelse. Det er under fanerne på den svenske film ’Grænse’. Dramaet er nemlig samproduceret med Meta Film i Danmark og har Nina Bisgaard som producer sammen med svenske kollegaer.

De øvrige nominerede til bedste europæiske film 2018 er ’Cold War’ fra Polen, ’Dogman’ fra Italien, ’Girl’ fra Belgien og ’Happy As Lazzaro’ fra Italien.



Og så er Simon Lereng Wilmonts dokumentarfilm ’Olegs Krig - en barndom i skyggen af krig’, der følger 10-årige Oleg i krigszonen i det østlige Ukraine, nomineret i kategorien bedste europæiske dokumentar.

Vinderne af de forskellige priser afgøres af mere end 3500 medlemmer af Det Europæiske Filmakademi.

European Film Award uddeles d. 15. december i Sevilla. Det er 31. gang, at prisuddelingen finder sted.