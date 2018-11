Lars von Trier til kulturministeren: »Jeg er da altid glad for, når nogen udviser interesse for de film, jeg laver og ikke laver«

Jeg havde sådan set håbet, at han ville åbne døren i underbukser.

Der går nogle øjeblikke, hvor jeg ærgrer mig over måske at være den eneste filmjournalist i landet, der stadig ikke har set Lars von Trier i underbukser. Snart sagt alle har rapporteret om det frapperende syn af en af verdens mest eksklusive filminstruktører i ydmyge underpermissioner. Fed artikelindledning.

Well, ingen underbukser til mig.

Han bor uden for Lyngby i Nordsjælland i et hus med en stor veranda, der hænger ud over Mølleåen. På postkassen ude ved vejen står et alias.

Han vil kunne sidde her i sin store stue og have øjenkontakt med en af de to fiskehejrer, jeg så på vejen ind. Han vil kunne spotte isfuglen. Han vil være omgivet af vinterknagende grene på lindetræerne og kunne glæde sig til at gå ture og padle i sin kajak.

Lars von Trier er helt usædvanlig åben for pressen i disse uger. Nærmest alle får adgang til ham, endog helt ind i privaten – underbuksekig eller ej. Han ved egentlig ikke selv hvorfor, siger han, og måske er det faktisk hans pr-agent, der har dirket låsen op til døren ind til ham.

For du elsker os jo som udgangspunkt ikke?

»Pressen?«.

Lars von Trier læner sig tilbage i sædet. Vejer sine ord.

»Jeg har meget… jeg har meget imod pressen«, siger han så.

»Jeg fornemmer, at den slags journalistik, der bliver lavet nu – måske mest på tv-stationerne – går ud på, at man har en vinkel på et eller andet, og så tager man ud og filmer, og alt det, der understøtter vinklen, tager man med – resten smider man ud. Det er jo ikke journalistik efter min mening. Man kunne jo også gå ud og for Guds skyld spørge nogen om noget, de gerne vil snakke om. Det mangler man jo virkelig, synes jeg. Der var en på tv...«, og Trier leder forgæves efter hendes navn.

»Der var en, som var virkelig omsorgsfuld. Hver gang, der var et klip i interviewet, blev der tonet ned og så tonet op igen. I dag klipper de det jo bare sammen. Du kan jo lave alt ud af hvad som helst. Meninger kan du jo lave fuldstændig om«.

Har du selv en grund til at ville se os?

»Politiken har jeg nu altid haft en svaghed for. Nu har jeg sagt den op, efter at Martin Krasnik tog over til Weekendavisen, så… nu har jeg én avis«.

Du bygger udestue! Du har råd til at have to aviser!

Jeg peger oprørt gennem stuen og gennem et vindue, hvor man kan se, hvordan to håndværkere har travlt med at bygge et anneks til hovedhuset.

»Det er ikke nogen udestue, det bliver et arbejdsværelse«, irettesætter Trier mig.

Han tager sig i det og vender tilbage til sit aktuelle avishold:

»Ja… ja«, siger han så, »det vil jeg overveje«.

Blå bog Lars von Trier Den kendteste af danske filminstruktører, født ved Lyngby 30. april 1956. Studerede filmvidenskab ved Københavns Universitet og siden film på instruktørlinjen på Den Danske Filmskole. I en alder af 25 tilføjede han det adelige præfiks ’von’ til sit navn, angiveligt inspireret af den østrigske spradebasse af en instruktør i 20’erne Erich von Stroheim. Første film efter Filmskolen var den Tarkovskij-inspirerede ’Forbrydelsens element’ (1984). Efter kraftindsatsen med ’Europa’ (1991) stiftede Trier og kollegerne Thomas Vinterberg, Kristian Levring og Søren Kragh-Jacobsen Dogme 95 og forpligtede sig til at skære alt overflødigt væk fra filmens drama. 2011 blev Lars von Trier bortvist fra filmfestivalen i Cannes, hvor han var blevet en slags maskot. Udtalelser ved et pressemøde for filmen ’Melancholia’ fik plantet mistanken i offentligheden om, at han var nazist. I 2018 blev han taget til nåde i Cannes igen, og ’The House That Jack Built’ blev vist, dog uden for konkurrence. Vis mere

Men ser du os i virkeligheden, fordi du gerne vil have folk til at se ’The House That Jack Built’?

»Det tror jeg ikke, det har aldrig hjulpet. Kendskabet i de grupper, der kunne tænkes at se min film – ikke de unge, men de lidt ældre... de kender jo til filmen og til mig. Jeg synes, jeg bliver rigeligt dækket, det er mere det. Jeg lavede sindssygt mange interviews op til ’Epidemic’ og ’Direktøren for det hele’, og alligevel kom der jo kun 700 mennesker, ikke?«.

»Det er jo ligesom… nej, jeg tror ikke… men jeg er blevet ældre. Hvor gammel er du?«, spørger han og ser mig i øjnene.

Jeg bliver 58 til december.

»Okay«.

»Jeg har måske fået mere lyst til at kommunikere«.

Ikke for at forklare dit værk?

»Nej, det er jeg dårlig til. Men for at kommunikere nogle synspunkter, især i forhold til de yngre filmfolk. Fordi mit ligesom... samlede værk, eller hvad fanden du vil kalde det, har jo haft en vis retning. Jeg ved ikke… du har vel set de fleste af dem?«.

Jeg har selvfølgelig set dem alle. Og mere end én gang.

»Jeg håber, at der er en linje i dem. At jeg har taget en genre og taget den så langt ud, som den næsten kan komme«.

Horrorfilmen?

»Det er jo ikke en horrorfilm, ’The House That Jack Built’, den er også lidt morsom«.

Lars von Trier har fået at vide, at der til stadighed hver dag er 300, der udvandrer fra visningen af ’The House That Jack Built’, her et halvt år efter urpremieren i Cannes.

»Men det kan jeg da dårligt forestille mig«, siger han. »Når de nu har betalt billet«.

Den scene, de går ud på grund af – nu skal vi ikke røbe for meget – men er det den med Sofie Gråbøl og børnene...?

»Ja, den og så den scene, der kommer bagefter, ikke? Det er måske rimeligt nok«, siger han eftertænksomt.

Jeg lavede sindssygt mange interview op til ’Epidemic’ og ’Direktøren for det hele’, og alligevel kom der jo kun 700 mennesker, ikke?

Døde babyer i olie

Bag Lars von Trier, på langvæggen, hænger et stort oliemaleri. Eftersom jeg sidder over for Trier og snart har siddet der en times tid, har jeg haft god tid til at kigge på det. Og overveje, hvor det kommer fra. Er det – man vægrer sig jo ved at tro det – lidt kluntet malet?

Det ligner noget italiensk noget fra 1500-tallet. Hvad er det egentlig for noget?

»Det er af en, der kendte til Michelangelo, som har lavet nogle tryk i Vatikanet. Det er fra en malerskole, der har forsøgt sig med oliemalerier«.

Det er ret vildt ...

»Det vilde kommer fra forlægget«.

Det ligner ti forskellige religiøse motiver oven i hinanden.

»Ja ...«. Lars von Trier vender sig halvt om i stolen.

»Men det er barnemordet i Betlehem«.

Jeg kniber øjnene i. Jeg synes både, jeg kan se Judith med Holofernes’ afhuggede hoved, og adskilligt andet godt i den religiøse rodebunke. Og så er det simpelthen Herodes’ massemord på alle drengebørn under 2 år i forsøget på at få ram på Jesusbarnet.

Nå, det er det... Ja, jeg kan godt se, der ligger nogle døde babyer nede i bunden.

Vi betragter begge billedet. Det er ikke en af malerkunstens største frembringelser.

Det er godt nok barsk...

»Ja, især når man har fået drenge. Jeg har jo to drenge, som jeg måtte fortælle om forskellen på kønnene. Det er fuldstændig indprentet hos dem. Fordi man er født dreng, er man skyldig – det siger Jack jo også i ’The House That Jack Built’«.

»Jeg aner ikke, hvornår billedet er fra. Men det er bestemt ikke en mester, der har lavet det«.

»Jeg har fået det af Tøger«, siger han så. ’Tøger’ er Politikens afdøde chefredaktør Tøger Seidenfaden.

»Det er fra ham og hans søster. Det hang i et værelse, jeg lejede. De ville gerne af med det, og jeg ville skidegerne have det. Det har altid været en spøg i familien, fordi det ikke er så fint, som det giver sig ud for at være«.

Det fylder jo meget, fordi det er så mørkt og dramatisk.

»Jeg havde engang en konservator på besøg, der prøvede at rense det oppe i højre hjørne, og det blev det faktisk betydeligt ringere af. Den der patina af røg, og jeg ved ikke, hvad det har været igennem, hjælper altså på det. Men altså, jeg ser det ikke rigtig mere«.

Det kan godt være, at Lars von Triers overjeg ikke længere ser sit barnemord i Betlehem, men for en udenforstående er det ikke svært at få øje på et muligt plastisk forbillede for det hus af nøgne døde kroppe, seriemorderen Jack i filmen bygger omkring sig. Jeg kan også se forstudier til ’Antichrist’ i det, måske endda til debutfilmen ’Forbrydelsens element’.

Måske har billedet bare lagret sig i ham på en fjernt beliggende hylde, han ikke behøver række ud efter i fuld bevidsthed.

Øl og champagne

Har han ændret sig med årene, Lars von Trier?

Jeg har set ham i mange forskellige forfatninger, typisk ved pressemøder og i større interviewgrupper, gennem de seneste 10 år. Jeg kan huske for en 15 års tid siden, at han modtog en stor pris fra det tyske Goethe Institut, der havde sendt tre fornemme litterater herop for at uddele den – og ikke mindst motivere den. Det foregik på en café på Vesterbro i København, hvor jeg var den eneste journalist.

Trier blev placeret midt i lokalet, lænet op ad en bordkant, og så gik litteraterne ellers i gang med alenlange, altså alenlange, uhørt litterære motiveringer, som de havde skrevet ned på side efter side. Efter side. På tysk! Aldrig har jeg haft så ondt af nogen som af Lars von Trier, der stod der og ikke vidste hverken ind eller ud.

Efter nogen tid viftede Trier med sit stadig fyldte champagneglas og spurgte lavmælt, om han ikke nok måtte få en øl i stedet, og det fik han. Til middagen bagefter sad han ved det runde bord ved siden af en overordentlig alderstegen tysk litterat og sammenlignede indholdet af sin pilledåse med hans, hvor mange milligram, hvor mange bivirkninger m.m.

Da en damelitterat bekymret stillede ham spørgsmål om Grace, den lidende hovedperson i film som ’Dogville’ og ’Manderlay’, sagde Trier, mere brysk, end det havde været strengt nødvendigt, men også trængt op i et hjørne, som kunstnere aldrig holder af at være trængt op i, forklarehjørnet: »Hun lå, som hun havde redt«. »She had it coming!«, var vist hans konkrete ord den eftermiddag. Og mit hjerte sprang ud af mit bryst, for jeg så, hvor svært han gjorde det for sig selv, og jeg så, hvor let han var at misforstå, og jeg så litteraterne trække deres frøkenfingre til sig igen, brændt af ilden.

Foto: Emma Sejersen Lars von Trier har lavet en ny film, seriemorderdramaet The House That Jack Built. Her er han fotograferet i sit hjem

Lars von Trier har lavet en ny film, seriemorderdramaet The House That Jack Built. Her er han fotograferet i sit hjem Foto: Emma Sejersen

Jeg sad også til det bizarre pressemøde i 2011 i Cannes, der fik ham udelukket fra festivalen i årevis, faktisk indtil maj i år, da han præsenterede ’The House That Jack Built’, dog uden for konkurrence, som en slags tillægsstraf.

Lars von Trier skabte international skandale og ansporede den famøse overskrift, der gik verden rundt: ’Lars von Trier: »Jeg er nazist«’. Trier havde lige fortalt, hvordan han skulle i gang med at lave en pornofilm med den amerikanske skuespiller Kirsten Dunst, der sad til pressemødet ved hans ene side, tydeligt ilde til mode. Og øjeblikket efter stak Trier sin egen trumf med et es: nazi-esset. Det var virkelig som at overvære et færdselsuheld i slowmotion.

Er det nervøsitet, der har gjort, at du har sagt forfærdelige ting?

»Det er jo ikke usandheder, det jeg har sagt – synes jeg selv. Men det er klart, at hvis man føler sig lidt jaget, kommer man måske ud i… Det er den eneste gang, jeg har givet en pressekonference ædru, og det gik ad helvede til. Så det kan jeg ikke anbefale. Problemet var, at Twitter lige var kommet til. Så det var ude over verden på få sekunder«.

»Jeg tror ikke, der er nogen af dem ved sådan en pressekonference – jeg kender jo de fleste af dem i forvejen – der ville kalde mig nazist. Jeg har i hvert fald bestræbt mig på at være det modsatte«.

Det kan han have ret i. Ingen af os, der sad der ved pressekonferencen, troede, at Trier pludselig for alvor sprang ud som nazist, men hans satiriske udsagn: »Ja, jeg er nazist!« var det bare for fristende at repetere, nu dog som blodig alvor.

Men er du blevet mildere og rundere med årene, eller er det noget, vi bilder os ind? Hele det der sardonisk image, var det bare et skuespil?

F-U-C-K

Lars von Trier holder en af sine lange pauser, og jeg har igen anledning til at fortabe mig i de fire tatoverede bogstaver på højre hånds knoer, der tilsammen siger F-U-C-K. Hans hænder ryster, en bivirkning af medicinen, han tager for angst, alkoholisme og det løse. Kunne Trier være Sid Vicious, hvis Sid ikke var død som 21-årig?

Pause:

»Jeg vil sige, at jeg har altid, hvis du fik mig på tomandshånd, været mild. Men det er svært at være mild ved en pressekonference. Det er dig, der er vildtet, og så sidder der 50 jægere og skyder efter dig«.

Som vil fortynde bestanden?

»Ja, det kan være, at det var en mulighed at tynde ud i instruktørbestanden«.

Han kan godt lide billedet. Vi har lige talt om jagt, en af hans gamle yndlingsbeskæftigelser og en, han ofte dyrkede sammen med Klaus Rifbjerg.

Et par dage efter at jeg skiltes fra Lars von Trier, og vores kontakt ophørte, var den liberale kulturminister Mette Bock ude på Twitter med et hjertesuk: Hun ønskede sådan, at Trier en dag ville lave en rigtig positiv film om, hvor vidunderligt livet også kan være. Hun nævnte et par ting, hendes drømmefilm af Lars von Trier burde være, det eneste ord, der ikke direkte kom op, var patriotisk. Sidst nogen fra den fløj forventede det af et skib, de havde sat i søen, var med Ole Bornedals tv-serie ’1864’, så det er et ord, man farer noget lempeligere med.

»Jeg er da altid glad for, når nogen udviser interesse for de film, jeg laver og ikke laver«, lyder det kortfattet fra ham, da jeg via hans presseagent får ham til at komme med en kommentar nogle dage efter interviewet.

Har du hjertevarme som et redskab i din værktøjskasse?

»Bestemt, det er jo ligesom filmredskab nr. 1, er det ikke?«, svarer han, neutralt.

Empati, varme...?

»Ja, så har man jo noget, man kan slå i stykker, ikke?«.

Brunøjede pelsdyr

Jeg kommer i tanker om den sidste scene i ’Forbrydelsens element’, filmen, der gav verden én på sinkadusen og plantede Lars von Trier i solar plexus af den internationale artfilm. I den sidste scene kigger vi ned i en kloak, og dernede plirrer et par våde brune øjne op imod os...

Kan du huske den der lille lemur?

»Åh jo!«.

Nede i bunden af brønden?

»Åh ja!«. Trier mindes den med begejstring.

På en eller anden måde føltes sådan et lille pelsdyr der til sidst i en ret barsk film om en seriemorder påklistret, men den gav mig den rette vamsede, fuzzy fornemmelse.

»Den var en djævel af et dyr! Den hoppede altid op og bed os i fingrene. Vi blev til sidst nødt til at anbringe den nede i det rør«.

Kan du huske, hvad du ville med den lemur?

»Jeg kan sgu ikke rigtig huske, hvordan vi nåede frem til det, men jo for at slutte i en helt anden boldgade«.

Jeg gik i hvert fald ud af biffen med den der varme, som lemurens brune øjne havde skabt.

At aflære det én gang lærte

Der er mange mavericks inden for filmverdenen, som har været igennem en kreativ uddannelse, som du har på Den Danske Filmskole, og som bagefter har enormt travlt med at aflære det, du har lært.

»Det er rigtigt. Jeg har arbejdet meget på trods. Det er lidt barnligt, men kan også give interessante resultater. Jeg har lavet nogle film, jeg har syntes skulle være der. Jeg har prøvet at lave the missing films«.

»På Filmskolen var jeg den eneste, der havde lavet film før, 16 mm. Så jeg var bare betaget af, at der stod en Dolly. Jeg var meget teknisk interesseret, og ’Forbrydelsens element’ er jo også meget teknisk med kranture og ned i vandet og op igen. Jamen altså… Og det der tekniske toppede så i ’Europa’«.

Det var efter ’Europa’, at Trier smed al den sofistikerede teknologi over bord og tog initiativ til broderskabet, der opfandt dogmefilmen med de mange tekniske obstruktioner og begrænsninger.

Kameraet skulle bare hele vejen rundt om hjørnerne – i en slags kådhed over at være blevet sat fri

’Europa’ er svær at stikke som teknisk triumf.

»Da var jeg også blevet så træt af at se på en kran. Vi lavede bække, der kunne åbne og lukkes, og den der togvogn stod på nogle fjedre, der kunne ryste, og kameraet var hængt op i en skinne i loftet. Det var sgu ret raffineret, meget af det. Og så tog vi til Polen og lavede baggrunde. Det var sgu en stor bedrift, synes jeg – jeg har ikke set den i mange år, ved ikke, om den er værd at se«.

Blev du træt af dig selv? Var du blevet for dygtig til det tekniske?

»Tómas Gislason var min klipper på skolen, og på min første film kom han og viste mig den der amerikanske serie ’Drabsafdelingen’ (’Homicide’, red.), hvor de have smidt akserne og det gyldne snit væk. Kameraet var håndholdt, og det var virkelig en øjenåbner. Så startede vi med at lave ’Riget’ på den måde, og kameraet skulle bare hele vejen rundt om hjørnerne – i en slags kådhed over at være blevet sat fri«.

Hvornår blev du for alvor bevidst om at smide det væk, som du havde lært på Filmskolen?

»Jeg ved ikke, om du har set min afslutningsfilm, ’Befrielsesbilleder’? Vi sendte Edward Fleming, der spillede den tyske officer i hovedrollen, op igennem granskovens top. Jeg var meget vild med selv at være til stede, så jeg blev bundet fast uden på kurven til den der skylift, og så filmede jeg. Han ville ikke for højt op, men så blev vi bare ved med at køre op, til vi stod der i 30-38 meters højde«.

»Det blev et fantastisk billede, men også meget kritiseret af Filmskolen – hele filmen handlede om en tysk soldat. »Vi kan ikke tillade, at han bliver ophøjet over skyerne«. Sådan symbolsk. Og derfor skulle han selvfølgelig helt op!«.

Da var du allerede i gang med at ophøje tyskerne til op over skyerne?

Lars von Trier griner og fortæller om en udsendelse, han så aftenen før på Viasat om Reinhard Heydrich, Hitlers højre hånd, der konciperede holocaust. Og han husker mig på Stuka’en, den tyske bombemaskine, som er helliget sit helt eget lidt forelskede afsnit i en af digressionerne i ’The House That Jack Built’. Digressionerne er de noter, afsenderen, forfatteren eller instruktøren, kommer med som små causerier direkte til læseren. Hele naziballaden fra Cannes dengang skyldtes, at Trier udtrykte sin benovelse over den monumentale arkitektur, Hitlers hofarkitekt, Albert Speer, forsynede Nazityskland med.

Ormekuren

Når man i dag taler med adskillige af de unge danske filminstruktører, har de tit travlt med at sige, at Dogme 95 i virkeligheden bare var en dansk udgave af den franske bølge omkring 1960.

»Ja, og fransk nybølge var den italienske neorealisme fra 40’erne om igen. Jamen, det var det da. Men det var da også fantastiske film, der kom ud af alle de bølger. Sådan en slags udrensning«.

En ormekur?

»Ja! En ormekur, som filmen har godt af. Så det ikke bliver ’Star Wars’ det hele«.

Men dogme overlevede Dogme 95, også selv om selve bølgen forholdsvis hurtigt stilnede til små skvulp op ad stranden. Lars von Trier husker, at Steven Spielberg tilkendegav, at han havde set dogmefilmene.

»Og engang så jeg ’Alien 3’, og de omgivelser, den foregik i, var jo fuldstændig ’Forbrydelsens element’, den samme patineringsgrad, de samme rør...«.

»Francis Coppola lavede jo også, hvad fanden hed den, om vampyren...«.

Nå, det var... ’Nosferatu’...

»Ja, den er der næsten«.

’Dracula’! Med ham der... hvad hedder han?

Lars von Trier hikster af grin i sin stol.

Ham, der for nylig spillede Churchill, var vampyren...

»Vi er kommet i glemmealderen«, konstater Trier tørt.

Gary...

»Ja, Gary et eller andet«.

Gary Oldman.

»Dér havde Coppola set ’Europa’, det er der ingen tvivl om. Jeg ved det ikke, men det tror jeg«.

Der er ikke mere. Det vil sige: Der var en del mere, men også meget spredt fægtning. Jeg vil have Lars von Trier til at give mig ret i, at han ikke er halvt så bevidst om de underbevidste lag i sine film, som hans mange Holger Fortolkere helst vil tro, og jeg understreger, at jeg nødig vil lægge ham ord i munden, selv om det præcis er det, jeg er i gang med.

»Men det må du gerne lægge mig i munden«, siger han høfligt, »for det tror jeg da meget på«.

Men selv opgiver jeg næsten ævred, for jeg tror ikke rigtig på kunstnere, der så beredvilligt giver mig ret, hvad deres egne film angår.

»Jeg har meget, meget mindre styr... På et tidspunkt var der altid nogen, der skrev opgaver om mine film på universitetet, og de tror jo altid, at den analyse, de har lagt ned over den, er den, jeg har brugt til at lave filmen efter«.

Underforstået: Og det er det jo ikke.

»Og det er det jo aldrig«, siger han. »Jeg har gået på filmvidenskab også og ved, hvordan film er blevet overfortolket. Selv ved jeg mindre og mindre«.