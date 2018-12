Med instruktøren Vivian Qu i kvindernes Kina: »Der er så mange frygtelige mennesker og så mange udsatte børn«

Penge trumfer alle andre hensyn

’Engle går i hvidt’ skildrer et samfund, hvor man hytter sit eget skind og ikke kan forvente hjælp, hvis der opstår problemer med forbrydere, korrupte embedsmænd, underbetaling eller hospitalsregninger.

»Jeg ved ikke, hvorfor så mange handler asocialt, men jeg tror, det bl.a. handler om et system, der påvirker alle. Et system, hvor man tænker, at det bedste er at sørge for sig selv og glemme alt om de andre. At man ikke opnår noget ved at hjælpe andre, er desværre en logik, som er blevet mere og mere almindelig«.

Hvad er det for et system, hun hentyder til? Her er hendes svar omhyggeligt altomfattende og uden adresse.

»Det er et socioøkonomisk politisk system. Når man kommer til at føle, at penge er det eneste vigtige, bliver alt andet skubbet til side. Hvis det eneste, det handler om, er at maksimere sin profit, ikke kun i forretninger, men også i det daglige liv, resulterer det i så mange problemer«, siger Vivian Qu, der med sin skildring af misbrug af skolepiger på et badehotel uden for sæsonen har fortalt en historie om lige præcis det. En kinesisk historie med et uvant fokus på køn, kapital og korruption.