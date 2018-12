Dansk film vinder international pris Den danske kortfilm 'En værdig mand' har vundet jury-prisen på Leuven International Festival og er samtidig kvalificeret til Oscar-uddelingen i USA.

Den danske kortfilm ’En værdig mand’ har vundet den store jurypris på Leuven International Short Film i Belgien, hvilket kvalificerer den til Oscar-uddelingen i USA til næste år. Samtidig er filmen også med i opløbet til European Film Awards, som afholdes den 15. december i Sevilla i Spanien.

Det er filminstruktøren Kristian Håskjold, som står bag dramaet, og der er er tale om hans førsteårsfilm fra filmskolen Super16 i København.



Den danske instruktør er ikke et helt ubeskrevet blad i filmbranchen, og flere af hans kortfilm har vundet priser. Blandt andet har kortfilmen ’Forever Now’ vundet otte priser på den internationale filmfestival SXSW, og hans film er samlet set blevet vist på 50 festivaler over hele verden.

’En værdig mand’ har skuespilleren Troels Lyby, kendt fra bl.a. filmene ’Blinkende lygter’ og ’En kort - en lang’ i hovedrollen. Og filmen behandler temaerne ensomhed og depression i en familie.

Langsomt ned i en depression

I filmen spiller Troels Lyby bageren Erik, som nat efter nat arbejder i sit bageri til lyden af et radioprogrammet »Ugens Joker«. Mens Erik igen og igen forsøger at kvalificere sig til radioprogrammet, gror han mere og mere fjern fra sin familie og falder langsomt ned i en dyb depression.

Et dansk hold bestående af blandt andet Marianne Lentz, manuskriptforfatter, og Caroline Steenberg Dam, producer, har sammen med Krisrtian Håskjold været med til endnu engang at sætte danske film på verdenskortet.

Det er muligt at se kortfilmen ’En værdig mand’ ved at trykke her.