5 hjerter til ’Ternet Ninja’: Anders Matthesens nye film lærer dit barn at sige ’fuck dig!’ på den helt rigtige måde

Anders Matthesen lykkes på overbevisende vis at lave en opbyggelig moralsk fortælling for børn uden at løfte pegefingeren.

»Fucking lortepis!«. Børn taler grimt i dag. Det synes mange forældre.

Så er det ikke noget fuck, at Anders Matthesen har lavet en animationsfilm for hele familien, hvor børnene fucker rundt med ordene uden nogen fucking form for censur?

Filmanmeldelse:









Ternet ninja. Instr.: Anders Matthesen. Animation. Biografpremiere. Danmark, 2018. 82 minutter

»Skrid så med dig, inden jeg smadrer dit grimme pissefjæs, din søn af en ludfattig luder!«, siger filmens umiddelbare helt, en levende ternet ninjadukke, der skal give den forsigtige folkeskoledreng Aske mod til at sætte bøllen Glenn på plads og til at fortælle Jessica fra årgangen over, at han synes, hun er dejlig.

Er det o.k.?

Ja, det er det. Og det er faktisk ret så fantastisk, hvordan det lykkes for ’Anden’ at lave en opbyggelig moralsk fortælling med den midterste finger i stedet for en løftet pegefinger.

Standupper, musiker og instruktør Anders ’Anden’ Matthesen har med filmatiseringen af sin egen børnebogsbestseller ’Ternet ninja’ kalkeret hverdagen for folkeskolebørn, sådan som den udspiller sig i virkelighedens skolegårde, på de sociale medier og hjemme på værelset, hvor det hele skal vendes og drejes i et barnesind, der ikke længere kan sætte ord på følelserne ved hjælp af forældrenes trøstende bemærkninger.

Så for børn vil ’Ternet ninja’ føles som en hjemmebane. Men der er ikke tale om et helle. ’Anden’ tager pis på børnenes liv for at få dem til at reflektere. ’Ternet ninja’ er noget så sjældent som sort satire for børn rettet mod dem selv.

Når Aske for eksempel soler sig i kameralinsen som youtuber, fremstår han som tom skal i færd med et idiotisk projekt. Nu vil han vise sine fans, hvordan han børster tænder (med sponseret tandpasta). »Jo, ser I, jeg putter tandpasta på børsten og så ...«.

Ingen børn vil misse pointen, mens de griner af sig selv: I spilder jeres tid på nonsens.

Eller når man på Askes værelse ser en plakat med en fidgetspinner og ordene ’BUT WHY?’. De populære diller udstilles som hjernedød passivitet dikteret af forbrugersamfundets blinde konsensus.

Anden vil have børnene til at stoppe op og tænke sig om. Og til at turde stikke ud og udfordre de usolidariske hierarkier, der sætter grænserne mellem hot or not på de sociale medier

Anden vil have børnene til at stoppe op og tænke sig om. Og til at turde stikke ud og udfordre de usolidariske hierarkier, der sætter grænserne mellem hot or not på de sociale medier.

Filmen indledes med et utilsløret drab på en børnearbejder, der får tæsk af den thailandske ninjadukkefabriks danske direktør, Phillip Eberfrø. Med stokkeslag, indtil han ligger livløs hen.

Drengen er kommet til at sy en dukke af chefens ternede kashmirhalstørklæde, og efter drabet vækkes dukken til live med en morderisk plan om at hævne sin skabers død.

Så da en velkendt Matthesen-figur, den fordrukne sømand Stewart Stardust, tager ninjaen med til Danmark som fødselsdagsgave til sin nevø, indgår Aske en djævelsk pagt med sin nye mentor.

Han hjælper Aske med at få mobberen Glenn ned med nakken, og til gengæld vil Aske hjælpe den ternede ninja med at få ram på Phillip Eberfrø.