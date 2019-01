Skulle det nu være moderne? Interaktiv sæson af ’Black Mirror’ deler anmelderne

Måske ikke ligefrem kult, men så en rodfæstet succes i ganske bestemte kredse. Sådan kan man vist godt karakterisere Netflix’ mildest talt kølige science fiction-serie ’Black Mirror’. Den foregår, med forskellige persongallerier, i en alternativ nutid eller nær fremtid, og den handler ganske ofte om, hvordan tilværelsen, tingene eller teknologien spiller os mennesker et puds. Tydeligt inspireret af Rod Serlings klassiske gyserserie ’The Twilight Zone’ fra slutningen af 1950’erne.

Men for ikke at forblive i vanernes hængedynd besluttede folkene bag ’Black Mirror’ sig for, at noget nyt skulle ske. Og man valgte så at lave en halvanden time lang film, hvor seerne, eller brugerne, på vegne af fortællingens hovedperson, den unge programmør Stefan Butler, spillet af Fionn Whitehead, træffer valg, som påvirker det videre forløb. Som man kender det fra computerspillenes universer.

En vovelig beslutning, al den stund at man i ’Black Mirror’ ganske ofte kommer ud for trakasserier, der har at gøre med den moderne verdens mange avancerede anordninger.

Helt overvejende er reaktionerne positive. The Guardians ganske hårdkogte alfahun på tv-kritik-fronten, Lucy Mangan, lægger sig nærmest på ryggen af begejstring.

’Morgendagens fjernsyn er ankommet’, hedder det i rubrikken. Og hun fortsætter: »En ny genre er opstået. Og den vil blive bedre, mere sofistikeret og uden tvivl få mere følelsesmæssig kraft«.

Og David Sims fra The Atlantic er på linje med Mangan: »Det er et stykke interaktivt fjernsyn, som forekommer at være den indlysende nye vej for såvel Netflix som ’Black Mirror’«.

Men World Of Reels Jordan Ruimy er aldeles ikke enig.

»Det er alt sammen særdeles skuffende, for hvis indholdet var blevet afviklet på en mere traditionel måde, ville gimmicken have fungeret«, skriver han. »Det føltes trist og skuffende, lidt som at scrolle op og ned på sin telefon på jagt efter en nyhedsoverskrift, der passer til éns lune«.

Brian Tallerico fra rogerebert.com lader heller ikke begejstringen løbe af med sig. Han finder gameplayet dårligt tilrettelagt og mange scener dårligt skrevet. Og han ender med at konkludere:

»Jeg kan lide selve tanken om, at Netflix forsøger at udvide grænserne for, hvad vi kan forvente fra dem. Men jeg vil hellere se en ny traditionel sæson af ’Black Mirror’ end en mere som nærværende«.

Og i Soundvenue er Rasmus Friis ganske koncis:

»I sidste ende virker filmen som et halvbagt eksperiment, der hverken giver os den kontrol, den lover, eller serverer den skarpe teknologikritik, der er grundpillen i de bedste afsnit af dystopiserien­«.