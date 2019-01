»Vi sagde nej til ’Rambo 5’. Det gjorde ondt«: To unge danskere har udviklet et våben, som skal revolutionere filmindustrien

Skydescener giver de fleste filminstruktører sved på panden. Sølle ti sekunders bang-bang kræver våbentilladelser, mange tusind kroner og i hvert fald et halvt års forberedelse. Nu har to danskere skabt et filmvåben, som vil gøre det lettere og mere sikkert at skyde på film.