Klinisk død: Plot twist-mesteren M. Night Shyamalan samler sine tre superhelte i en længe ventet og dødssyg reunion

Med ’Glass’, der følger op på ’Unbreakable’ og ’Split’ demonstrerer M. Night Shyamalan, at han stadig ikke kan fylde to timer ud med drama før sit berømte plot twist.

Da Bruce Willis i slutningen af ’Den sjette sans’ i 1999 viste sig at være et spøgelse, var det et chok, der rystede hele verden. Et plot twist, som gjorde instruktør M. Night Shyamalan til stjerne, og da han i 2000 fulgte op med ’Unbreakable’, sad vi alle og ventede på at blive snydt igen. Og jo! Det var Samuel L. Jackson som knogleskør tegneserienørd, der i virkeligheden var terroristen!