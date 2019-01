Dyk med langt ned under overfladen: Hvorfor bliver ubåde ved med at dukke op på film?

Ubåden er et filmfænomen, der bliver ved med at dukke op til overfladen, som i denne uge med Thomas Vinterbergs ’Kursk’. Forklaringen er ikke svær at få øje på. Ubåden kobler os på vores angst, frygt og fobier. Kim Skotte dykker ned i 10 ubåde på film.

Når det gælder klaustrofobi, kan ikke meget måle sig med følelsen af at være fanget på bunden af havet i en ubåd. Et tætpakket kammerspil på dybt vand, hvor iltmangel, vandets massive tryk og gnidninger i det maskuline fællesskab sørger for, at nerverne hurtigt kommer på højkant. Og så er ubåden jo også noget dødsensfarligt, der lurer under overfladen, og som det er svært at forsvare sig imod, før det er for sent. Synet af periskopet udløser panik, og når først frygten spiller sin makabre melodi, er det mindre vigtigt, om uhyret under overfladen er en hajfisk eller en stålfisk.

1 Das Boot (Ubåden), 1981

Wolfgang Petersens realistiske drama om det barske og ikke udpræget vellugtende liv om bord på en tysk ubåd. Dramaet, der udspiller sig tidligt i Anden Verdenskrig, står som genrens arketypisk nervepirrende hovedværk. Aldrig før eller siden har man haft samme følelse af at være med om bord i sardindåsen. ’Das Boot’ blev i 2018 fulgt op af en tv-serie af samme navn.

2 En verdensomsejling under havet (’20.000 Leagues Under the Sea’), 1954

Det er dog ikke neglebideri alt sammen. Det er også drengeeventyr. Jules Vernes prægtige fortælling om en verdensomsejling under havet fik en ret skøn filmudgave instrueret af Richard Fleischer. Med James Mason som kaptajn Nemo og Kirk Douglas som Ned Land samt en ordentlig krabat af en kæmpeblæksprutte.

3 Jagten på Røde Oktober, 1990

Med atomubåden dukker et nyt drama op, hvor faren for at udløse Tredje Verdenskrig i havets dyb medfører endnu flere afbidte negle. I denne subgenre er målestokken John McTiernans ’The Hunt for Red October’ baseret på bestsellerforfatteren Tom Clancys roman. En Sean Connery-film med Alec Baldwin og Sam Neill om bord.

4 Run Silent, Run Deep, 1958

To af amerikansk films største stjerner påmønstrede Robert Wise-filmen ’Run Silent, Run Deep’. Burt Lancaster og Clark Gable spillede hovedrollerne i en beretning om nerver spændt til bristepunktet og lidt til. I et drama henlagt til Stillehavskrigen, hvor det er amerikanske helte og ikke tyske skurke, der udser sig bytte i periskopet.

5 The Enemy Below, 1957

Rollefordelingen var mere ’normal’ i ’Fjenden under havet’, hvor scenen er sat klassisk i det kolde Atlanterhav. En amerikansk destroyer og en tysk ubåd duellerer. Kattens og musens rolle skifter frem og tilbage, men kaptajnskasketterne sidder fast monteret på henholdsvis Robert Mitchum og Curt Jürgens.