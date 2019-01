Netflix lover ikke at nedgøre det indiske flag: Regeringer og andre krænkede spænder ben for frembrusende filmgigant

I flere lande lægger myndigheder eller civile organisationer pres på Netflix for at få fjernet serier og film, de oplever som krænkende. I Indien lover Netflix nu at slette indhold, der krænker ’religiøse følelser’ og det indiske flag.

Netflix spreder sig som en californisk skovbrand ud over verdenskortet med sine mange tusind film og serier. Og streaminggiganten er efterhånden at finde i 200 lande.

Men det er langtfra alle steder på kloden, den amerikanske tjeneste bliver budt velkommen med åbne arme og klapsalver.

Netflix støder igen og igen ind i nationale myndigheder eller lokale interesseorganisationer, der ikke bryder sig om de kulturprodukter, platformen tilbyder. De vil have tjenesten til at fjerne det, der opleves som stødende eller på anden vis problematisk indhold

»I lande som Indien, Saudi-Arabien og Iran hersker nogle helt andre kulturelle, sociale, religiøse og politiske normer, som Netflix og for den sags skyld de andre store streamingtjenester er nødt til at indordne sig under for at agere på markederne«, siger Jakob Isak Nielsen, der er lektor og medieforsker med speciale i streamingtjenester på Aarhus Universitet.

Tidligere på måneden valgte Netflix efter en klage fra de saudiarabiske myndigheder at fjerne en episode af satireserien ’Patriot Act’, hvor den amerikanske komiker Hasan Minhaj gør grin med det saudiske styres forklaringer i sagen om drabet på journalisten Jamal Kashoggi. Det fik mange til at kritisere tjenesten for at gå et autoritært regimes ærinde.

Og onsdag i sidste uge gik Netflix i Indien så med til at underskrive et vejledende regelsæt, der definerer, hvilke film og serier platformen må stille til rådighed for sine brugere i landet.

Amazon fjerner køer

Aftalen med den indiske lobbyorganisation Internet and Mobile Association of India er ikke juridisk forpligtende. Men ifølge dokumenter, som Buzzfeed har set, har Netflix frivilligt indvilliget i at fjerne indhold, der krænker det indiske flag og ’religiøse følelser’ hos landets mange hinduister.

Dokumentet beskriver også, hvordan de indiske myndigheder kan sende klager over film og serier videre til streamingtjenesterne.

Det har skabt stor vrede hos den indiske rettighedsorganisation Internet Freedom Foundation, som kalder aftalen et »stort tilbageskridt« for ytringsfriheden, der vil ramme »produktionsselskaber og uafhængige kunstnere, som skaber indhold til nettet«.

Omvendt beskriver Netflix over for Buzzfeed aftalen som et sæt »vejledende principper«, der sikrer et »miljø, der beskytter indholdsproducenternes kunstneriske ambitioner, så deres arbejde kan blive set af deres fans«.

Amazon Prime Video har ikke underskrevet aftalen, men det er tidligere blevet beskrevet, hvordan streamingtjenesten har fjernet film og serier med nøgenscener eller referencer til køer, der er hellige i Indien, fra sin indiske udgave.

Tradition for censur

Netflix, HBO og Amazon Prime Video har alle etableret sig i Indien, der er godt på vej til at blive et gigantisk marked for streaming af kulturprodukter med hundredvis af millioner potentielle kunder.

I takt med at stadig flere indere tager streamingtjenesterne i brug, bliver myndighederne også i stigende grad forhippede på at kontrollere, hvad tjenesterne fodrer brugerne med, fortæller Thomas Sehested, der er direktør for det nyetablerede danske kulturinstitut i Indiens hovedstad, Delhi.