Anmeldelse: Man keder sig desværre en smule under Vinterbergs Hollywood-brag af en ubådsstorfilm

Thomas Vinterbergs mesterlige blik for sociale dynamikker svigter i storfilmen om den forliste ubåd ’Kursk’, hvor 23 af de 118 dødsofre ventede forgæves i et klaustrofobisk rum, mens Putins propagandastyre afviste briternes redningsfolk.

Der er helt mørkt som i et dybt hav, og kun den fjerne lyd af indelukket mekanik fortæller os, at filmen er i gang. Den virkelige historie om den forliste russiske atomubåd ’Kursk’ runger stadig et sted dernede i vores kollektive ubevidste, hvor ubåde er arketypiske motiver lastet med grundangst. Så Thomas Vinterbergs anslag vækker øjeblikkelig resonans i sit publikum.