Viggo Mortensen og Mahershala Ali i fint samspil, men ...: Kan man give en Oscar til 'feel good'-racisme?

Samspillet mellem Viggo Mortensen og Mahershala Ali er den helt oplagte kvalitet i Peter Farrellys 'Green Book'. Den erfarne Mortensen og den fremstormende Ali udgør et godt matchet par som henholdsvis italiensk-amerikansk mand af folket og fisefornem afroamerikansk pianist.











Green Book Komediedrama, biografpremiere Instr. Peter Farrelly USA, 2018. 130 min.

Peter Farrelly ved, hvordan man timer en komisk scene. Sammen med sin bror, Bobby, har han stået bag herligt ’dumme’ komedier som ’Vild med Mary’ og Jim Carrey-filmene ’Jeg, mig & Irene’ og ’Dum og dummere’. Den erfaring udnytter han på mere subtil måde i ’Green Book’, der i sin substans unægtelig er en noget mere alvorlig affære. En nogenlunde autentisk historie om racisme i Sydstaterne kan man trods alt ikke lave som falde på halen-komedie.

Det er på en måde let nok at sætte sig ned og hygge sig i det gode selskab. Viggo Mortensen giver den gas som italiensk udsmider med hård hud på knoerne og et godt hjerte. Det er en historie om et utraditionelt venskab og et møde på tværs af race- og kulturkløften. På en turné igennem Sydstaterne først i 1960’erne skal virtuosen Dr. Don Shirley spille for den hvide overklasse, mens Tony the Lip skal agere en kombination af chauffør, chaperone og bodyguard.

Shirley er den kultiverede og brillante pianist med forkærlighed for det klassiske repertoire, som ikke aner, hvordan hans sorte brødre i bomuldsmarkerne lever. Tony er den rustikke pastabøffel, der godt kunne bruge lidt kultur og finesse. Den ene skal trækkes ned og den anden hales op.

Det er Tony, der åbner den verdensfjerne doktors ører for Little Richard i en klassisk omgang Folkedybet mod Parnasset. Med en ’omvendt’ rollefordeling mellem hvid og sort og et tvist, fordi den sorte virtuos mange steder stadig bliver regnet for nul og niks på grund af sin hudfarve. En durkdreven, men også problematisk opstilling. Filmen mere end antyder, at det klassiske repertoire ikke er ’naturligt’ for en afroamerikansk musiker, mens ’Roll Over Beethoven’ sidder anderledes lige i jungleskabet.

En varm kartoffel

Og det er så på det her tidspunkt, at man bliver nødt til at lære sig ordet ’appropriere’. Som er blevet et vigtigt ord i tidens identitetspolitiske diskurs. Det betyder noget i retning af at tilegne sig andres historie. Kan man som hvid tillade sig at fortælle en sort mands historie? Kan en hetero fortælle en homohistorie? En mand en kvindes?

Det er en varm kartoffel, og i tilfældet ’Green Book’ er den endnu varmere, fordi historien bygger på en sand historie. Filmens manuskript er skrevet af Nick Vallelonga, der er søn af Tony the Lip. Tony fremstår som filmens gæve helt. Men Dr. Shirleys familie påstår, at filmen er »en symfoni af løgne«.

Betyder det noget? Ja, på en måde gør det. For i tilfældet ’Green Book’ føler man efterhånden, at tonen simpelthen er skurrende let og munter i forhold til sit alvorlige emne. Filmen lægger selvfølgelig afstand til Sydstaternes grimme racisme, men det sker alligevel på sådan en lidt jovial måde, der gør betegnelsen ’feel good’-racisme nærliggende.

Kan man lave en film om racerelationer som komisk buddy movie? Ja, så længe man ikke tænker for meget over det, går det sådan set fint takket være de to karismatiske skuespillere og de mange scener, hvor sort-hvide modsætninger mødes som tangenter på et klaver. Komiske situationer opstår, og man er godt og grundigt underholdt.

Men i længden får den varme kartoffel en lidt underlig smag i munden, og til sidst bliver den ’det betyder ikke noget, om du er sort eller hvid’-stemning så feel goody goody, at man mest af alt får lyst til at spytte den ud. Trods det gode skuespil, slagfærdigheden og den tværpolitiske hjertevarme.