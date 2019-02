Han vil have sex - hun stikker ham babyalarmen: Katrine W. Kjær elsker uforløst morgensexscene i 'Togetherness'

I vores faste format ’Min yndlingsscene’ vælger en aktør fra den danske filmverden sin yndlingsscene fra en film eller tv-serie. I denne uge: filminstruktør Katrine W. Kjær.

Serien åbner direkte på en kvindes kavalergang. Det er morgengry. Lyset er blåligt. Vi er i soveværelsets intimitet. Et par ligger i dobbeltsengen.

Kvinden sover. Manden ligger og kigger på hende og begynder at kysse hende. Langsomt, begærligt. Hun rører på sig, laver små lyde. Han tager fat. Hun vågner, kigger på vækkeuret ...

Tv-serie Togetherness Katrine W. Kjærs yndlingsscene er fra ’Togetherness’. Sæson 1, episode 1. USA. 2015-16 ’Togetherness’ (2015) er en komediedrama-tv-serie skabt af Mark Duplass, Jay Duplass og Steve Zissis, hovedsageligt skrevet og instrueret af Duplass-brødrene med Mark Duplass i den ene hovedrolle. Serien har to sæsoner og kan ses på HBO Nordic. I den omtalte scene ses Mark Duplass og Melanie Lynskey.

Pr-foto:: HBO Nordic Mark Duplass, der både har skabt, skrevet, instrueret og spiller hovedrollen i 'Togetherness', prøver at lægge op til sex med sin kone.

»Hey, hvad laver du?? Det er for tidligt!!«, siger hun og skubber ham væk.

»Undskyld undskyld ...«.

Han krymper flovt sammen, mens hun allerede sover videre. Han ligger dér, tager læserbrillerne på og løfter forsigtigt dynen. Kameraet følger hans p.o.v. på hendes balle, trusser ...

Han begynder helt stille at onanere.

Pr-foto:: HBO Nordic Da hun nægter, begynder han at onanere i sengen.

Sengen ryster, kvinden vågner igen og kaster hovedpuden i hovedet på ham.

»Av av av..!«.

Hun skælder ud:

»Helt ærligt ! Det er ikke okay. Gå ud og gør det der et andet sted!«.

Blå bog Katrine W. Kjær Katrine W. Kjær er filminstruktør. Hun har siden 1999 arbejdet som instruktør og redaktionschef på dokumentar-og reportageproduktioner, primært for primetime-tv, blandt andet ’Felthospitalet’(2010) fra Afghanistan og ’Herlufsholm for livet’ (2018). Hun har instrueret tre internationale feature dokumentarfilm. ’Mercy Mercy – Adoptionens pris’ (2012), ’Amys Vilje’ (2019), som havde premiere 24. januar på TV 2, og ’Run like a Girl’, som har dansk premiere på CPH:Dox i marts 2019. Vis mere

Scenen tør være til stede

Hylende morsomt og smerteligt trist på en gang. Han kommer virkelig til at fremstå som en ynkelig hanrej over for hendes ret grove afvisning. Hun, den kropstrætte kvinde, fordi hun altid har børn hængende på sig. Mandens anderledes og fysiske behov, som hun simpelthen ikke kan rumme. Den kæmpe udfordring i at få vendt situationen, som deres parforhold befinder sig i. Sex, som engang var båret af begær, er nu sunket til det helt lavpraktiske.

Scenen rummer så mange genkendelige spektre af kvinder og mænds forskellige behov for sex og/eller nærhed, sat på spidsen i et småbørnsramt parforhold. Netop fordi den tør være til stede med noget så utroligt sårbart og smertefuldt for begge parter, bliver den bidende sjov! Hun stikker ham babyalarmen i hånden.

Pr-foto:: HBO Nordic I stedet for sex får Mark Duplass stukket en babyalarm i hånden. En gestus, mange småbørnsramte mænd og kvinder kan nikke genkendende til, når længslen efter søvn overskygger lysten til sex.

Vi er godt i gang med ’Togetherness’.