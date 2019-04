Anmelderen måber efter at have set 'Our Planet' på Netflix: Har jeg lige hørt Sir David Attenborough simulere en fugle-orgasme?

Netflix’ megaproduktion ’Our Planet’ ligner et rip-off af BBC’s ’Planet Earth’ og fremstiller atter en gang dyrelivet som et melodrama med David Attenboroughs hyggelige stemme, der kan få selv klimakrisen til at lyde som en vuggevise.

Anmelderen måber efter at have set 'Our Planet' på Netflix:

Har jeg lige hørt Sir David Attenborough simulere en orgasme? I første afsnit af Netflix’ nye naturdokumentarserie, ’Our Planet’, er det den tanke, jeg får, da han med sit lufttørre stemmebånd udbryder et »Yes!« under to fugles baskende parring.

Det er ellers i sig selv en imponerende forførelse, de fire manakin-hanner har udført i flok, og nu står de og afventer hunnens dom. Og så er det, at Attenborough skaber drama: »What’s her decision?«. Spændingsmusik … »It’s a ... yes!«, jubler han, mens alfahannen gør arbejdet færdig på ryggen af hunnen.

’Our Planet’ fortsætter stilen fra de skelsættende BBC-naturdokumentarserier ’Planet Earth’ og ’The Blue Planet’, hvor Attenbororugh også stod for kommentarsporet med den stemme, vi gennem årtier har lært at elske som en morfars, der fortæller hyggelige historier.

OUR PLANET Naturdokumentarserie. Netflix Storbritannien, 2019.



Som BBC-serierne er ’Our Planet’ et megaprojekt af en naturdokumentar. Over fire år har et hold på 600 mennesker filmet i 50 lande, og med den mest avancerede kamerateknologi kommer vi ifølge producerne tættere på end nogensinde før. Ligesom vi gjorde på BBC. På junglen, bjergene, havene, skovene, ørkenerne og på stort set alle andre habitater for at vise os det enorme økosystem, Jordens liv er. I storslåede billeder og med den der rolige stemme til at gøre os familiære med både kryb og pelsdyr.

Men den stemme er også et problem. Med en diktion, der kan lyde patroniserende, som da han fortæller om en unge af den sjældne rovfugl abeørnen, der spejder efter sine forældre.

»Det er forvirrende, når ens forældre ikke kommer så ofte som tidligere«, siger han med indøvet sørgmodighed i stemmen. En abeørn har fjer på issen, der lægger sig over øjnene som triste bryn, mens næbbet tegner mundvigene på en tvær teenager. Og den chance lader Attenborough ikke forpasse.

Det føles sine steder som en latterliggørelse, en ydmygelse af dyrene, når de iscenesættes i små episodiske dramaer, der er klippet og fortalt som udtryk for menneskelige følelser. Med dyner af strygere som underlægningsmusik.

På den måde er ’Our Planet’ en naturdokumentarserie, der nok er markedsført som noget helt nyt inden for genren, men i virkeligheden er forbløffende traditionel i sin dramaturgi.

Disneys forbandelse

Serien tilhører i bund og grund traditionen fra Walt Disneys naturdokumentarserie ’True-Life Adventures’, der fra 1948 til 1960 lærte folk at se vildnisset med underlægningsmusik og dramatisk klipning. Som i en scene fra 1953, hvor to skorpioners dødskamp blev fremstillet som en squaredance tilsat violiner, jødeharpe og vaskebræt, mens speakeren sang: »Lady and gent to the center of the ring, lock those claws, lift that sting«.

BBC’s ’Planet Earth’ fra 2006 blev opfattet som et brud med den stærkt iscenesatte stil. Nu skulle naturen tale for sig selv i stedet for at afspejle mennesket. Men Attenborough og scoret fra den tyske Hollywood-komponist Hans Zimmer smurte dyrene ind i menneskelige følelser. Som bjørnen i seriens anden sæson, der står oprejst med ryggen mod en træstamme og vrikker for at klø sig. Selvfølgelig tilsat trommer, så den minder om Baloo i en boogie-woogie.

BBC måtte som Disney også indrømme at have manipuleret med grovere midler end musik. Et af Disneys mest berygtede tricks var at skubbe en flok lemminger ud over en skrænt for at dokumentere myten om deres tendens til masseselvmord, og i 2011 vakte BBC skandale, da det kom frem, at producerne af ’Frozen Planet’ havde filmet isbjørneunger i zoologisk have og klippet det ind i optagelser af vilde isbjørne for at skabe illusionen af en familie.

5 naturdokumentarer med nye vinkler 1Green Porno Isabella Rossellinis prisbelønede og populære web-serie ’Green Porno’ er naturformidling, som det aldrig er set før. Det handler om dyrs parringsritualer. Insekter i første sæson og marineliv i anden. Og det er Rossellini, der spiller dyrene i kostumer af karton og skumgummi, når hun imiterer parring i syrede, men faktuelt korrekte lektioner. 2The Creeping Garden Britiske ’The Creeping Garden’ er en af de mest interessante og bedst udførte naturdokumentarer, når den forsøger at forstå, hvad slimsvampe er. Med eksperter i naturen og med samples under mikroskop ser vi denne organisme, som hverken er et dyr eller en svamp, bevæge sig efter føde ved at sprede sig i fraktale strukturer. Samtidig ser vi en billedkunstner, der bruger slimsvampen i sine værker, og en pianist, der jammer med lyde, som organismen producer under elektroniske stimulanser. Sammenfald mellem slimsvampens mønstre og menneskekroppens blodårer og motorvejsnettet undersøges også i dette fremragende bud på en naturdokumentar. 3Moving Art På Netflix kan man se Louie Schwartzbergs dokumentarserie ’Moving Art’, som folder landskaber og dyreliv ud i smukke billeder helt uden speak. Men heller ikke med reallyde. Meditativ underlægningsmusik får vandfald, havdyr og høje træer til at ligne kulisser og statister i afstressende screensavere designet til menneskelig døs. I Netflix’ anbefalinger af lignende titler finder man da også pejsevideoerne ’Fireplace for Your Home’ i både ’Classic Edition’ og ’Birchwood Edition’. 4Songs From the Soil Danske Phie Ambos ’Songs From the Soil’ er også tilsat musik uden speak eller infotekster, men komponisten Arvo Pärts minimalistiske værker går i bevidst dialog med billederne i stedet for at understøtte deres melodrama. Uden på nogen måde at virke som new age åbner Ambo for en ny bevidsthed i forhold til naturen, der synes at have en egen rytme, når musikken møder billeder af regndråber på et spindelvæv, hvor edderkoppen ikke reduceres til zoologisk objekt. 5Aquarela På netop afsluttede CPH:DOX kunne man se Victor Kossakovskys vilde film om vand. Vand som isblokke, tåge, sne og megabølger, der godt nok akkompagneres af heavy metal, men i store dele af filmen får lov at tale for sig selv. Her er er en af de mest kompromisløse naturfilm, der forsøger at hive mennesket ud af ligningen for at lade naturen rase ud mod klimaforandringer.

Men faktisk er det helt normalt for naturdokumentarister at snyde. Fordi man insisterer på at beskrive naturen som et menneskedrama. Man tilpasser den ganske enkelt til den eneste måde, man kan finde ud af at beskrive den på.

For hvis isbjørnen ikke lader dig komme ind i hulen for at se dens unger, så ser naturen ’som sig selv’ ret kedelig ud. Dyr bruger meget af deres tid på at gemme sig, og når de ikke gør det, sover de en hel del eller ligger stille. Eller bevæger sig på den samme måde gennem havdybet eller over savannen i meget lang tid. Så hvad gør vi så?

Er dyr i virkeligheden kedelige?

På den netop overståede danske dokumentarfilmfestival CPH:DOX var der mange film med dyr i centrum. Anderledes naturdokumentarer, der forsøgte at se på dyrene fra nye vinkler. Men en 40 minutter lang film om et dovendyr, der kravler et par meter på en gren, er ikke ophidsende. Så hvordan gør man det til en fortælling?

Instruktøren Ben Rivers gjorde det begivenhedsløse til en pointe, der pegede på beskuerens forventninger. Men som sådan blev filmen også mere et kunstprojekt end en naturdokumentar. Særligt når Rivers to gange tiltede billedet med flere farver tilsat Righteous Brothers’ ’Unchained Melody’. Publikum grinede ad grebet. Men måske også lidt af lettelse. For endelig skete der noget!