Glad animationsfilm: 'Villy og monsterplaneten' er sikkert fortællehåndværk med sej mini-Tarzan i hovedrollen

Strandet mutters alene på en uudforsket ø ... nej, jeg mener: planet. Sådan må robinsonaden, en klassisk romangenre lige siden 1700-tallet, selvfølgelig se ud i dag. Og som animationsfilm for 7-årige og op kan den dårligt have en bedre hovedperson end den opvakte og uforsagte Villy på 10 år, adskilt fra sine opdagelsesrumrejsende forældre under et havari og landet på planeten uden andet selskab end overlevelsesrobotten Buck, en opdateret og rødlakeret fætter til R2-D2 fra ’Star Wars’.