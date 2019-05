Cannes-darlingen Dolans nye bøssedrama vil næppe indbringe ham endnu en pris

FOR ABONNENTER

Tidens identitetspolitiske vinde er mildest talt heller ikke gået uden om Cannes, hvor omkring en fjerdedel af årets konkurrencefilm har et erotisk forhold mellem personer af samme køn på programmet. Blandt dem to af konkurrencens absolut bedste film: Céline Sciammas ’Portrait of a Lady on Fire’ og Pedro Almodóvars ’Pain and Glory’.