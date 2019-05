Militærhistorikerens gennemgang af 'Game of Thrones' #2: Specialenhedernes triumf over zombiedronehæren

Dansk militærhistoriker har for Politiken analyseret tre slag i ’Game of Thrones’. I denne artikel går han i detaljer med The Battle of Ice and Fire fra sæson 8, afsnit 3.

Lad os begynde med en advarsel: Det her er først og fremmest en artikel for hardcore ’Game of Thrones’-nørder, som efter at have set, læst og hørt denne digitale fortælling, hvor militærhistoriker Anders Bollmann udlægger tre slag fra den store tv-serie, har brug for endnu flere detaljer. Nedenfor folder vi således hans analyse af The Battle of Ice and Fire ud.