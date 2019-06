Anmelder må opgive at uddele hjerter til ny tv-serie: Jeg kan ikke anmelde 900 minutters tv med Winding Refn

Kan man anmelde Nicolas Windings Refn positivt ud fra gængse kriterier? Og kan man komme igennem hans nye tv-serie ’Too Old to Die Young’ på ti afsnit af spillefilmslængde, spørger Joakim Grundahl?

Spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening at anmelde Nicolas Winding Refns tv-serie ’Too Old to Die Young’, som har premiere på Amazon Prime i denne uge. Altså sådan med hjerter eller stjerner. Spørgsmålet er, om det overhovedet mening at anmelde noget fra Refns hånd siden ’Drive’ fra 2011, hvor han med ’Only God Forgives’ og ’The Neon Demon’ syntes at forlade ideen om et fuldendt værk sådan i gængs forstand.