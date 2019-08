Disney vil lave endnu en 'Star Wars'-spinoff

Det ser ud til, at Obi-Wan Kenobi bliver genoplivet i ny serie til Disneys nye streamingtjeneste. Andre ’Star Wars’-titler er også på vej, og de skal alle være med til at søsætte streamingtjenesten Disney+, så den kan konkurrere med tjenester som Netflix og HBO.

Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvor mange gamle ’Star Wars’-venner, der kan bringes tilbage fra de døde. Eller er der?

Han Solo fik en tur mere i manegen i 2018 med filmen ’Solo: A Star Wars Story’, og nu tyder det på, at en hel serie med jedikrigeren Obi-Wan Kenobi er på vej. Ewan McGregor, der tidligere har spillet karakteren i hele tre ’Star Wars’-film, er ifølge The Hollywood Reporter ved at forhandle med Disney om at indspille serien til mediegigantens nye streamingtjeneste, Disney+.

Disney+ og Lucasfilm, der er producenten bag stjernekrigs-franchisen, er allerede ved at lave serien ’The Mandalorian’, hvor Boba Fett – den fåmælte lejemorder – spiller hovedrollen. Fortællingen her udspiller sig få år efter hændelserne i ’Return of the Jedi’ fra 1983.

Princippet er disneysk ind til benet: Vigtigere end at gøre det rigtige er det ikke at støde nogen. Politikens anmelder Kim Skotte om ’The Last Jedi’.

’The Mandalorian’ skal udkomme til november, og derudover er der tale om, at en forhistorie til ’Rogue One’ fra 2016 er ved at blive filmatiseret. Denne skal også have premiere på Disneys nye streamingtjeneste.

’Floppet’

Det leder os tilbage til det indledende spørgsmål. For er der virkelig ingen grænse for, hvor længe producenterne kan blive ved med at malke ’Star Wars’-universet for historier?

Hvis man ser på de inkarnerede fans anmeldelser af de forrige Disney-fortsættelser til ’Star Wars’-fortællingen, så tyder det på, at svaret er »jo!«.

Sidste gang Lucasfilm udgav en ’Star Wars’-spinoff, det var førnævnte ’Solo: A Star Wars Story’, endte det som noget af et flop.

Filmen havde premiere i maj 2018, og inden for det første måned indtjente den mere end to milliarder kroner på verdensplan. Men når der er tale om en ’Star Wars’-film, er forventningerne meget højere. Til sammenligning har den seneste ’rigtige’ ’Star Wars’-film, ’The Last Jedi’, indtjent over otte milliarder kroner på verdensplan.

Solo’ skuffede også Politikens Kim Skotte, der gav filmen beskedne tre hjerter. Problemet med filmen er, at den »gør absolut intet andet end at holde en lukrativ gryde i kog på hyggeunderholdningens vågeblus«.

Disney-stemplet

Selv om ’Star Wars: The Last Jedi’ tjente godt med penge, var der også en del polemik omkring filmen. For mange fans var langt fra begejstrede. ’The Last Jedi’ fik den dårligste Rotten Tomatoes-score fra publikum af alle ’Star Wars’-film gennem historien.

Anmelderne derimod var vilde med filmen. De kårede ’The Last Jedi’ til én af de bedste Star Wars-film nogensinde. Måske kun overgået af ’The Empire Strikes Back’. Politikens egen anmelder gav også filmen fire hjerter.

Arkiv. Premieren på filmen 'Star Wars: The Force Awakens' i Disneyland Paris Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

»Filmen har fantastisk flotte scener, der kan tage pusten fra selv den mest forvænte«, skrev Politikens Kim Skotte om filmen.

Men han kunne helle ikke komme uden om Disney-aftrykket i sin anmeldelse:

»Princippet er ’disneysk’ ind til benet: Vigtigere end at gøre det rigtige er det ikke at støde nogen. Derfor er den vildeste udmelding i ’The Last Jedi’, at det er synd for fattige børn og mishandlede dyr, samt at våbenhandlere er nogle værre nogle, som tjener fedt på andres ulykke«.