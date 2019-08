»Et slag i ansigtet« på journalister: Trumps tidligere pressechef skal være med i 'Vild med dans'

Når man har stået foran verdenspressen i Det Hvide Hus og har løjet journalister op i ansigtet, er det ikke i orden efterfølgende at danse wienervals og cha-cha-cha på tv. Det mener mange kritikere i hvert fald, efter at Sean Spicer blev udtaget til den amerikanske udgave af ’Vild med dans’.

En del mennesker i den amerikanske mediebranche spærrede øjnene op, da USA’s svar på ’Go’ Morgen Danmark’ – ’Good Morning America’ – præsenterede dette års deltagere til ’Dancing with the Stars’, den amerikanske pendant til det, vi herhjemme kender som ’Vild med dans’.

For blandt Fifth Harmony-sangeren Ally Brooke, NFL-legenden Ray Lewis og Khloe Kardashians eksmand Lamar Odom sad ingen ringere end den tidligere pressechef for Donald Trump og Det Hvide Hus, Sean Spicer.

Spicer, der under sine seks måneder på posten blev verdenskendt for sine mange løgne og nedladende facon over for journalister. Nok mest kendt er han for at fastholde, at der aldrig har været så mange mennesker til en indsættelse, som der var til Donald Trumps.

Denne gang var det dog ikke kun tilfældige twitterbrugere, der hidsede sig op.

En anden retning

Programmets mangeårige vært, Tom Bergeron, var en af de første, der gik til tasterne. Han skrev, at han efter en frokost med ledelsen havde følt sig overbevist om, at denne sæson ville blive »en glædelig pause fra vores udmattende politiske klima«.

Men som han skriver:

»Efterfølgende (og meget tydeligt) blev der taget en beslutning om »at gå i en anden retning«, som vi ofte siger her i Hollywood«.

Some thoughts about today pic.twitter.com/aCQ4SHrGCI — Tom Bergeron (@Tom_Bergeron) August 21, 2019

Spicer har efterfølgende udtalt til CNN Business, at han havde forventet negative reaktioner, men ikke fra programmets vært. Han tror dog fuldt og fast på, at Bergeron vil blive overbevist om, »at det at bringe en gruppe forskellige mennesker sammen, der kan interagere på en sjov, civiliseret og respektfuld måde, faktisk er måden, hvorpå vi kan skubbe landet fremad«.

Det er dog langtfra kun Tom Bergeron, der finder det usmageligt og utidigt, at tv-selskabet ABC har spurgt Spicer, om han vil hoppe i danseskoene.

En skamplet på ABC

CNN Business har talt med en lang række anonyme ansatte hos ABC, der kalder Spicers deltagelse »et slag i ansigtet« på alle de journalister, der har måttet finde sig i hans »fis«. Flere talkshowværter, skuespillere og showrunneren på en af ABC’s hit-serier, ’Greys hvide verden’, mener ligeledes, at beslutningen er helt hen i vejret.

Også andre store nyhedsmedier har skarpe holdninger til Spicers deltagelse.

»Ideen om, at en person, der på seks måneder gjorde det til rutine at lyve fra pressepodiet i Det Hvide Hus, skulle blive belønnet med en plads i et af de mest sete tv-programmer, er en skamplet på ABC«, skriver de hos konkurrenten NBC.

Den forhadte ekspressechef har dog en enkelt fan indtil videre. Trump selv tror nemlig, at Spicer kommer til at klare sig godt.

Just heard that Sean Spicer will be on “Dancing with the Stars.” He will do great. A terrific person who loves our Country dearly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2019

Den 28. sæson af den amerikanske version af ’Vild med dans’ har premiere 16. september.