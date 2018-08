Nyt studie: Britiske og franske forskere kaster lys over, hvem der i virkeligheden byggede Stonehenge Strontiumisotop-analyser af knoglerester fra begravede individer ved Stonehenge peger på, at flere af dem, der byggede den imponerende stenskulptur, kommer fra det sydvestlige Wales. Ligesom de legendariske bluestones, der udgør den ældste del af konstruktionen.

Få oldtidsmonumenter er omgærdet af så meget mystik og spekulation som den engelske stenkonstruktion på Salisbury Plains, Stonehenge. Således søger forskere stadig svar på, hvorfor og hvordan det imponerende monument med de tonstunge sten blev bygget i flere faser omkring 3.000 til 1.500 år f.v.t.

Men nu kaster resultaterne af et researchsamarbejde mellem forskere fra flere universiteter og museer - heriblandt University of Oxford og Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris - lys over hvem, der byggede Stonehenge.

Ifølge holdet, der har publiceret deres resultater i Scientific Reports, er der meget, der tyder på, at flere af de mennesker, der ligger begravet ved Stonehenge, oprindeligt stammer fra det sydvestlige Wales.

Stonehenges forbindelse til Wales er dog ikke ny. Allerede i 1923 blev de særlige klippefremspring ved Carn Menyn i Presili-bjergene i det sydvestlige Wales identificeret som det sted, hvor de legendariske bluestones, der udgør den ældste del af konstruktionen, stammer fra.

Det bliver dog fortsat diskuteret, hvordan de cirka 80 sten, der hver især vejer omkring 4 ton, er blevet transporteret de 400 kilometer fra Presili-bjergene til Salisbury Plains.

Men nu tyder det altså på, at stenene ikke er hentet til Salisbury Plains, men i stedet fragtet med en gruppe individer, der er flyttet fra bjergene i Wales til området omkring Stonehenge, hvor de brugte stenene til den ældste del af konstruktionen.

Forskerne analyserede prøver fra knogleresterne af 25 kremerede individer ved hjælp af den såkaldte strontiumisotop-metode, hvor man ved at sammenligne isotopværdierne i individernes jordlige rester med de forskellige isotopværdier i landområderne, kan afsløre, hvor de levede før deres død.

Og det viste sig, at mindst 10 af de 25 ikke levede i området omkring Stonehenge før deres død, men i stedet i den vestlige del af Storbritannien, der også omfatter Wales, og altså også de bjerge, som de såkaldte bluestones kommer fra.