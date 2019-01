Regnen har været så kraftig i Israel, at arkæologiske skatte er dukket frem af jorden

Da denne vinter har budt på usædvanlig megen regn, dukkede to buster pludselig frem af jorden på byens gamle romerske kirkegård.

I 1.700 år har ingen haft kendskab til de to buster, som har ligget gemt i jorden i en af Israels ældste byer, Beit She’an. Men da denne vinter har budt på usædvanlig megen regn, dukkede de pludselig frem af jorden på byens gamle romerske kirkegård.

En kvinde var ude at spadsere, da hun fik øje på toppen af en buste, der stak op af jorden, og snart var kirkegården forvandlet til en mindre arkæologisk udgravning, og kvindens fund viste sig at være ikke bare én buste, men to.

Beit She’an kendes helt tilbage til kong Saul, der var Israels første konge omkring år 1020 før vor tidsregning, og de to buster menes at være skabt til gravmonumenter.

Men på trods af at der er tale om veludførte buster, er der ifølge den israelske avis Haaretz ikke tale om monumenter til afdøde fra overklassen, men derimod til mænd fra middelklassen. Busterne er nemlig udført i kalksten; havde de været skabt til overklassen, ville de være udført i marmor, forklarer arkæologen Eitan Klein til avisen.

Busterne menes at være skabt lokalt, for øjne, næse og hår er fremhævet så markant, at de næsten bliver overdrevet, hvilket ikke følger tidens romerske eller græske stil, men derimod en mere lokal tradition, der knytter sig til blandt andet den fønikiske eller syriske stil.

Igennem tiden er der fundet mange af disse buster i Beit She’an, og fordi de alle er forskellige og har individuelle ansigtsudtryk, er arkæologer overbevist om, at busterne forestiller specifikke personer, som efterkommere har ønsket at minde.