Arkæologer finder enorme marmor-monumenter på græsk ø: De gamle grækere var »langt mere avancerede, end vi hidtil har troet«

Øen Dhaskalios’ støvede skråninger og spredte bevoksning er slet ikke dens historie værdig, viser det sig.

Den har glitret og glimtet, har den. I sine velmagtsdage.

Netop offentliggjorte fund fra græske arkæologiske udgravninger viser, at øen for 4.500 år siden var fuldkommen dækket af hvide marmorbygninger, der var designet til at spejle solens stråler. Den var ét stort tempel for tilbedelse. Det skriver det britiske medie The Independent.

Arkæologer gør store øjne over opdagelsen. Af to grunde. For det første, fordi marmorhusene er det tidligste monumentale bygningskompleks, der er fundet fra den gamle græske verden.

»Undersøgelsen har transformeret vores forståelse af den tidlige bronzealders kykladiske kultur og indikerer, at de meget tidligere grækere organisatorisk, teknisk og politisk var langt mere avancerede, end vi hidtil har troet«, siger projektdirektør Michael Boyd fra Cambridge Universitys McDonald Institute for Archaeological Research.

For det andet er fundet signifikant, fordi det befinder sig på en ø.

Indsatsen i forbindelse med det gamle byggeri må have været enorm, fortæller arkæologerne. Bare at sejle mellem 7.000 og 10.000 ton marmor til Dhaskalios har krævet omtrent 3.500 ture af fem timers varighed hver. For et mandskab på 24 i hver båd udstyret med intet andet end årer.

»Det er med længder den største præhistoriske transportoperation over vand, vi har set noget sted i verden« siger Dr. Julian Whitewright, en ledende maritimarkæolog ved University of Southampton.

»Det demonstrerer, præcis hvor vigtig og integreret en del af kulturen søfart var for den tidlige bronzealders ægæiske folk«.

Måske det første hellige bjerg

Op mod 60 marmorbygninger blev det til efter al deres slid. 60 marmorbygninger, der potentielt har været arnested for de gamle grækeres koncept om hellige bjerge. I hvert fald har arkæologerne fundet 1.500 stenskiver og 700 hvide halvædelstene, tilsyneladende pilgrimsofringer til øens guddom eller ånd.

Også 36 små marmorstatuer er fundet på øen. Sammen med beviser på, at en betydelig produktion af kobberdolke, spydspidser, økser og andre redskaber har fundet sted der. Potentielt som magiske talismaner, de rejsende kunne tage med hjem igen.

Øen er særligt spændende, fordi dens monument blev bygget inden for 100 år af andre afgørende menneskeskabte værker som Stonehenge, de første egyptiske pyramider, de store asiatiske byer i Indus Valley og de første kendte mesopotamiske kongedømmer. Det indikerer, at de gamle grækere var mere med på udviklingen end hidtil antaget.