Pas på, hvor du træder: Gammel ruinby er spækket med bomber fra Anden Verdenskrig

Pompeii er mest berømt for sin dystre skæbne. Den oldromerske by og alle dens indbyggere blev begravet under vulkanen Vesuvius’ aske i år 79. Derfor har den i to århundreder leveret fantastiske fund af mennesker, dyr, smukke freskoer og hele bydele, der er blevet konserveret for eftertiden af de vulkanske efterladenskaber.

Nu kan arkæologer afsløre, at byen også er hjem for mindst ti bomber fra Anden Verdenskrig. Og det er af den endnu ikke detonerede slags.

Vi sad der med vores mejsler og skovle og løftede nænsomt en håndfuld jord ad gangen, og pludselig fandt vi bomberne under vores fødder Antonio De Simone, arkæolog og professor

I 1943 kastede de allierede styrker 165 bomber over dette syditalienske område, og her har mange af dem fået lov at ligge lige siden. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Det lykkedes i sin tid at lokalisere og deaktivere 96 bomber. Men resten blev kastet over en del af området, der ikke er udgravet endnu. Derfor er der altså tilsyneladende stadig både freskoer og dødbringende våben i vente, når Pompeiis arkæologer fortsætter deres årelange udgravning. En del af bomberne er sprunget allerede, men de italienske medier rapporterer, at mindst ti er intakte.

Sad oven på en bombe

Til den italienske avis Il Fatto siger arkæolog og professor Antonio De Simone, at han stødte på nogle af de endnu intakte bomber i Pompeii under udgravninger i 1986.

»Vi sad der med vores mejsler og skovle og løftede nænsomt en håndfuld jord ad gangen, og pludselig fandt vi bomberne under vores fødder. Der var to. Den ene var allerede eksploderet og var kun fragmenter. Den anden var desværre ikke. Den var i perfekt stand«.

Men som turist kan du roligt smøre solcremen på og begive dig afsted, meddeler Pompeiis Arkæologiske Museum. Der er ingen fare på færde i de dele, som er åbne for offentligheden. Så længe du holder dig inden for de afgrænsede områder.

Kun to tredjedele af byen er udgravet, og det er i den sidste tredjedel, at bomberne befinder sig. Militæret gennemsøger altid nye områder, inden arkæologerne går ind, oplyser museet. Åbenbart bare ikke lige i 1986.