Disse tegn var især gode til inderlige og romantiske emner: Kunstner vil bevare de japanske kvinders glemte skriftsprog

Når den japanske kunstner Kaoru Akagawa som teenager fik breve fra sin bedstemor, kunne hun nærmest ikke dechifrere dem.

Faktisk skrev hun så svært forståeligt, at kunstneren bad hende skrive ordentligt.

År senere gik det op for Akagawa, at hendes bedstemor ikke skrev hverken sjusket eller dårligt. Hun brugte bare et andet skriftsprog.

I modsætning til det kinesisk importerede kanji-skriftsystem skrev bedstemoderen kana, der er et skriftsprog, hvor skrifttegnene svarer til den måde, ordene udtales på. Det særlige ved den form for skriftsprog er, at det primært har været anvendt af kvinder, som ikke blev sat til at studere kanji, som munke og samuraier.

Det er ikke udelukkende kvinder, der har skrevet kana, men skriftsproget har siden det 10. århundrede været kendt som ’kvindeskrift’. Kana er især forbundet med følelsesladede, inderlige emner. Mænd og kvinder har eksempelvis brugt skriftsproget til at kommunikere romantisk på.

Alternative systemer

Særlige kvindesprog har eksisteret flere steder i verden, primært fordi kvinder har været holdt uden for uddannelsessystemet og dermed har været nødt til at lave alternative systemer. I Japan er kvinder født omkring 1920 de sidste, der har lært kana som det primære skriftsprog. I år 1900 blev japansk skriftsprog standardiseret, og de fleste af tegnene fra kana forsvandt.

Nu prøver Kaoru Akagawa, der er ekspert i kaligrafi, at bringe det til live igen. Til hendes bedstemors store fornøjelse, fortæller kunstneren til The Guardian.