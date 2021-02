I en 900 år gammel britisk myte lyder det, at troldmanden Merlin i sin tid førte en gruppe mænd til det vilde landskab i Irland, og at de sammen bragte en magisk stencirkel ved navn ’Kæmpernes Dans’ tilbage til England.

Myten har i mange år været anvendt som ét (blandt mange) bud på ophavet til den sagnomspundne stenkonstruktion Stonehenge i det sydvestlige England, og selv om de magiske elementer kan diskuteres, så tyder noget nu på, at dele af fortællingen rent faktisk har hold i virkeligheden.

En gruppe arkæologer har nemlig gjort et opsigtsvækkende fund i et område af Wales, der i 1100-tallet hørte under irsk herredømme. Her har man fundet stenhuller, der matcher dem, vi i dag kender fra den inderste cirkel af sten – de såkaldte bluestones – i Stonehenge. Det understøtter altså en gammel teori om, at monumentet i sin tid har været opført i Wales, og først senere er blevet flyttet de 250 kilometer østpå mod Wiltshire, hvor Stonehenge i dag står placeret. Det skriver The Guardian.

»Jeg har arbejdet med Stonehenge i 20 år, og det her er virkelig det mest spændende fund, vi nogensinde har gjort«, udtaler Mike Parker Pearson, professor på University College London og en af arkæologerne bag fundet, til den britiske avis.

En identisk konstruktion

Foruden de matchende stenhuller har arkæologerne fundet fire kampesten ved udgravningen i Wales, som de mener meget vel kan have været en del af monumentet i dets tidligste form. Stenene er placeret på en høj med en diameter på 110 meter – akkurat som højen ved Stonehenge.

Samtidig oplyser arkæologerne, at stenene er placeret på en linje, der fanger midsommer-solopgangen på samme måde, som Stonehenge gør det. Herudover er det tidligere blevet påvist, at Stonehenges bluestones har deres oprindelse i lige netop de walisiske Presili-bjerge, der ligger et stenkast fra de nye fund.

Arkæologernes opdagelser er blevet gjort i den walisiske kommune Pembrokeshire. Her menes stenene at have stået i op mod 400 år, før de blev flyttet de flere hundred kilometer østpå.

Hvorvidt de store og tunge sten har rykket sig det lange stykke ved hjælp af trold- og/eller menneskekraft, melder historien dog ikke noget om.