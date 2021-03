Er det her den bedste podcast nogensinde, spurgte anmeldere sidste år. Nu er den lukket

Gimlet Media er en af podcastboomets pionerer. Et af de medier, der dukkede op, da fænomenet podcastmed ’Serial’ som brohoved for alvor rykkede ind på folks telefoner verden over i 2014.

Ja, grundlæggeren Alex Blumberg rapporterede i ’StartUp’ direkte fra podcastfronten og beskrev uge for uge, hvordan han sloges med at skabe et podcastmedie. For to år siden blev Gimlet Media opkøbt af Spotify for 230 millioner dollars. Eller cirka 1,4 milliarder kroner.

På den måde er Gimlet Media i dag en af de forgyldte fortællinger fra det seneste årti, hvor podcast er gået fra radioprogrammer lagt ud til downloads til i dag, hvor ethvert mediehus har en podcast.

Men nu er Gimlet kommet i problemer.